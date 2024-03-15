Овощной салат со спагетти: просто, быстро и вкусно. Подойдут любые овощи, которые окажутся под рукой

Салат "Калифорния" со спагетти: вкусное блюдо из простых продуктов

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Это простое блюдо из макарон, в котором используются любые овощи, оказавшиеся под рукой.

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Отличным дополнением к этому рецепту могут стать сладкий перец, грибы, оливки, кабачки, цветная капуста — возможности безграничны! Обязательно дайте остыть салату в течение нескольких часов перед подачей на стол.

Ингредиенты

Соус

2 столовые ложки белого винного уксуса

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

2 столовые ложки тёртого сыра пармезан

2,5 чайной ложки итальянской приправы

1,5 чайной ложки мёда

1 зубчик измельчённого чеснока

1 чайная ложка дижонской горчицы

1 чайная ложка сушёного базилика

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

1/3 стакана оливкового масла

Салат

450 г тонких спагетти

1 чашка свежего шпината, промытого и высушенного

1 чашка нарезанной брокколи

1 чашка замороженного горошка

1 тёртая морковь

1/2 красной луковицы, тонко нарезанной

1/2 огурца, очищенного и тонко нарезанного

1 помидор, нарезанный кубиками

113 г раскрошенного козьего сыра или по вкусу

1/4 стакана поджаренного нарезанного миндаля

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

Смешайте в небольшой миске белый винный уксус, лимонный сок, пармезан, итальянскую приправу, мёд, чеснок, дижонскую горчицу, базилик, соль и перец до однородной массы. Постепенно добавьте оливковое масло, постоянно взбивая. Отварите спагетти в кипящей воде, время от времени помешивая, около 12 минут. Пока варятся спагетти, подготовьте все овощи. Смешайте шпинат, брокколи, горох, морковь, красный лук, огурец и помидор в большой миске. Слейте воду с макарон и добавьте в миску с овощами. Полейте заправкой. Добавьте козий сыр и миндаль и ещё раз перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа или на ночь.