Овощной салат со спагетти: просто, быстро и вкусно. Подойдут любые овощи, которые окажутся под рукой

Это простое блюдо из макарон, в котором используются любые овощи, оказавшиеся под рукой.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Отличным дополнением к этому рецепту могут стать сладкий перец, грибы, оливки, кабачки, цветная капуста — возможности безграничны! Обязательно дайте остыть салату в течение нескольких часов перед подачей на стол.
Ингредиенты
Соус
2 столовые ложки белого винного уксуса
2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
2 столовые ложки тёртого сыра пармезан
2,5 чайной ложки итальянской приправы
1,5 чайной ложки мёда
1 зубчик измельчённого чеснока
1 чайная ложка дижонской горчицы
1 чайная ложка сушёного базилика
1/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
1/3 стакана оливкового масла
Салат
450 г тонких спагетти
1 чашка свежего шпината, промытого и высушенного
1 чашка нарезанной брокколи
1 чашка замороженного горошка
1 тёртая морковь
1/2 красной луковицы, тонко нарезанной
1/2 огурца, очищенного и тонко нарезанного
1 помидор, нарезанный кубиками
113 г раскрошенного козьего сыра или по вкусу
1/4 стакана поджаренного нарезанного миндаля
Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
Приготовление
Смешайте в небольшой миске белый винный уксус, лимонный сок, пармезан, итальянскую приправу, мёд, чеснок, дижонскую горчицу, базилик, соль и перец до однородной массы. Постепенно добавьте оливковое масло, постоянно взбивая.
Отварите спагетти в кипящей воде, время от времени помешивая, около 12 минут.
Пока варятся спагетти, подготовьте все овощи. Смешайте шпинат, брокколи, горох, морковь, красный лук, огурец и помидор в большой миске.
Слейте воду с макарон и добавьте в миску с овощами. Полейте заправкой. Добавьте козий сыр и миндаль и ещё раз перемешайте.
Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа или на ночь.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ