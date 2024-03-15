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Овощной салат со спагетти: просто, быстро и вкусно. Подойдут любые овощи, которые окажутся под рукой

Салат "Калифорния" со спагетти: вкусное блюдо из простых продуктов

2:10
Еда

Это простое блюдо из макарон, в котором используются любые овощи, оказавшиеся под рукой.

Салат "Калифорния" со спагетти: вкусное блюдо из простых продуктов
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отличным дополнением к этому рецепту могут стать сладкий перец, грибы, оливки, кабачки, цветная капуста — возможности безграничны! Обязательно дайте остыть салату в течение нескольких часов перед подачей на стол.

Ингредиенты

Соус

  • 2 столовые ложки белого винного уксуса
  • 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан
  • 2,5 чайной ложки итальянской приправы
  • 1,5 чайной ложки мёда
  • 1 зубчик измельчённого чеснока
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 1 чайная ложка сушёного базилика
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
  • 1/3 стакана оливкового масла

Салат

  • 450 г тонких спагетти
  • 1 чашка свежего шпината, промытого и высушенного
  • 1 чашка нарезанной брокколи
  • 1 чашка замороженного горошка
  • 1 тёртая морковь
  • 1/2 красной луковицы, тонко нарезанной
  • 1/2 огурца, очищенного и тонко нарезанного
  • 1 помидор, нарезанный кубиками
  • 113 г раскрошенного козьего сыра или по вкусу
  • 1/4 стакана поджаренного нарезанного миндаля
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте в небольшой миске белый винный уксус, лимонный сок, пармезан, итальянскую приправу, мёд, чеснок, дижонскую горчицу, базилик, соль и перец до однородной массы. Постепенно добавьте оливковое масло, постоянно взбивая.
  2. Отварите спагетти в кипящей воде, время от времени помешивая, около 12 минут.
  3. Пока варятся спагетти, подготовьте все овощи. Смешайте шпинат, брокколи, горох, морковь, красный лук, огурец и помидор в большой миске.
  4. Слейте воду с макарон и добавьте в миску с овощами. Полейте заправкой. Добавьте козий сыр и миндаль и ещё раз перемешайте.
  5. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа или на ночь. 
Итальянский Салат с Макаронами за 10 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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