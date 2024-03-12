Филиппинская кухня: имбирно-чесночный куриный суп тинола. Прекрасная защита от простуды

Тинола: как приготовить филиппинский имбирно-чесночный куриный суп

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Тинола, приятный суп, приправленный большим количеством имбиря и чеснока, имеет бесчисленное множество вариаций на Филиппинах.

Фото: eatingwell.com

Для приготовления супа используются листья моринга, которые можно найти свежими или замороженными. Бок-чой — хорошая замена.

Не стесняйтесь увеличивать количество чеснока и рыбного соуса, чтобы суп стал ещё более ароматным. Подавайте этот простой и полезный куриный суп отдельно или с жасминовым рисом или киноа.

Ингредиенты

3 столовые ложки масла канолы или масла авокадо

1/2 стакана нарезанного лука

1/4 стакана тонко нарезанного свежего имбиря

6 зубчиков чеснока, измельчённых

Полкило куриных бёдрышек без костей и кожи, нарезанных на кусочки

4 чашки куриного бульона

Полтора стакана очищенной и нарезанной кубиками зелёной папайи

2 чашки нарезанных листьев моринга или бок-чой

1 столовая ложка рыбного соуса

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, имбирь и чеснок, готовьте, помешивая, пока лук не станет прозрачным, около 3 минут. Добавьте курицу и бульон, готовьте, помешивая, пока курица не будет полностью готова, около 5 минут. Добавьте папайю, листья моринга, рыбный соус, соль и перец. Продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими, ещё около 5 минут.