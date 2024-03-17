Гастроэнтеролог Вялов перечислил оптимальные продукты для утреннего приёма пищи

Секреты полезного и вкусного завтрака от гастроэнтеролога

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Определены оптимальные продукты для утреннего приема пищи для поддержания здоровья сосудов.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Утренний завтрак играет важную роль в улучшении общего состояния здоровья.

Даже бутерброды могут быть полезными, если приготовлены правильно.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рекомендует добавлять овощи, зелень и продукты, богатые белком, к простым блюдам. Например, сочетание томатов, куриного мяса и авокадо будет отличным выбором. В этом случае в организме снижается уровень холестерина.

Кроме того, эффективны и вкусны сэндвичи с тунцом и манго. Рыба богата полезными для сердца и сосудов белками и омега-3.

Не стоит забывать, что обычные бутерброды с колбасой и майонезом вредны потому, что содержат большое количество вредных ингредиентов (жир, сахар и т. д.). Если без колбасных изделий вы совсем не можете жить — попробуйте уменьшить порции и добавить ломтики из овощей.