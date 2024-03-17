Гастроэнтеролог Вялов перечислил оптимальные продукты для утреннего приёма пищи

Определены оптимальные продукты для утреннего приема пищи для поддержания здоровья сосудов.
Утренний завтрак играет важную роль в улучшении общего состояния здоровья.
Даже бутерброды могут быть полезными, если приготовлены правильно.
Гастроэнтеролог Сергей Вялов рекомендует добавлять овощи, зелень и продукты, богатые белком, к простым блюдам. Например, сочетание томатов, куриного мяса и авокадо будет отличным выбором. В этом случае в организме снижается уровень холестерина.
Кроме того, эффективны и вкусны сэндвичи с тунцом и манго. Рыба богата полезными для сердца и сосудов белками и омега-3.
Не стоит забывать, что обычные бутерброды с колбасой и майонезом вредны потому, что содержат большое количество вредных ингредиентов (жир, сахар и т. д.). Если без колбасных изделий вы совсем не можете жить — попробуйте уменьшить порции и добавить ломтики из овощей.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.