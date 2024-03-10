Голубцы в духовке: классическая начинка из фарша с рисом в нежных капустных листьях

Голубцы в духовке: запекаются в насыщенном томатном соусе

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы в духовке — это простой, но невероятно вкусный рецепт знакомого блюда, приготовленного в томатном соусе. Этот метод также включает быстрый способ размягчения капустных листьев с использованием микроволновой печи, что делает процесс приготовления еще более удобным.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления голубцов в духовке от сайта "Меню недели" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— Белокочанная капуста — 1,5 кг (можно использовать два небольших кочана вместо одного большого)

— Рис — 1 стакан (200 мл)

— Свино-говяжий фарш — 500 г

— Репчатый лук — 2 шт.

— Морковь — 2 шт.

— Томаты в собственном соку — 500 г

— Чеснок — 2 зубчика

— Растительное масло — 2 столовые ложки

— Соль — по вкусу

— Чёрный перец — по вкусу

— Сушёный укроп — 2 чайные ложки

— Сушёный орегано — 1 чайная ложка

— Сметана — по вкусу

Итак, приступим к приготовлению:

1. Отделите листья от кочана капусты. Чтобы листья легче отделялись, нарежьте надрезы широким ножом вокруг кочерыжки и поместите их в микроволновую печь на 6-8 минут. Вы также можете отварить листья в горячей воде в течение такого же времени.

2. После этого положите листья в кастрюлю с водой и варите их еще 5 минут.

3. Отварите рис до готовности.

4. Мелко нарежьте две луковицы. Обжарьте одну из них до прозрачности на среднем огне. Посолите, поперчите и добавьте сушеный укроп.

5. В миске смешайте фарш, отваренный рис и обжаренный лук. Тщательно все перемешайте.

6. Обжарьте оставшийся лук и мелко нарезанный чеснок на среднем огне. Затем добавьте натёртую морковь и сушёный орегано.

7. Разомните томаты в собственном соку с помощью вилки или погружного блендера. Добавьте их в сковороду и готовьте под крышкой около 10 минут.

8. Отрежьте твердую нижнюю часть капустных листьев. На узкую сторону каждого листа положите небольшое количество мясной начинки. Затем заверните листы, закрывая боковые стороны, чтобы начинка оставалась внутри.

9. Выложите голубцы в форму плотно друг к другу.

10. Налейте на дно формы примерно 1 см воды. Затем залейте голубцы томатным соусом. Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.

11. Сервируйте голубцы с сметаной.

Голубцы в духовке готовы! Приятного аппетита!