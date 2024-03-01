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Спагетти с тефтелями и томатным соусом: экономим время и готовим всё в одной сковороде

Спагетти с тефтелями и томатным соусом: вкуснейшее блюдо в одной сковороде

2:03
Еда

Вот простой и вкусный рецепт спагетти с тефтелями и томатным соусом от сайта "Лайфхакер.ру". Главное преимущество этого блюда — экономия времени и посуды, ведь эти прекрасные спагетти можно приготовить на одной сковороде.

Спагетти с тефтелями и томатным соусом: вкуснейшее блюдо в одной сковороде
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты для тефтелей:

— 500 г фарша,

— 30 г сыра,

— 3 столовые ложки хлебных крошек,

— 1 чайная ложка паприки,

— 1 чайная ложка сушёного чеснока,

— 2 столовые ложки растительного масла.

Ингредиенты для спагетти и соуса:

— 1 средняя луковица,

— 1 зубчик чеснока,

— 1 стакан томатного сока,

— 2 столовые ложки томатной пасты,

— 5 помидоров в собственном соку,

— 600 мл кипятка,

— соль по вкусу,

— 300 г спагетти,

— 2 веточки тимьяна,

— натёртый сыр и рубленая зелень для подачи.

Приготовление:

  1. В большой сковороде соедините фарш, натертый сыр, хлебные крошки, паприку и сушеный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Сформируйте из полученной массы примерно 18-20 небольших тефтелек.
  2. Разогрейте немного растительного масла в той же сковороде и обжарьте тефтельки с двух сторон до золотистой корочки. Затем уменьшите огонь и готовьте их еще несколько минут, чтобы внутри они сохранили свою нежность.
  3. Добавьте нарезанную луковицу в сковороду и обжарьте до прозрачности. Затем добавьте измельчённый чеснок и томатную пасту. Перемешайте и дайте соусу немного пожариться.
  4. Добавьте помидоры в собственном соку в сковороду, раздавите их вилкой или лопаткой. Затем влейте томатный сок и кипяток, посолите по вкусу. Положите в сковороду спагетти и веточки тимьяна.
  5. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите под закрытой крышкой около 10-12 минут, или пока спагетти не станут мягкими и соус не загустеет.
  6. Готовое блюдо посыпьте натертым сыром и рубленой зеленью и подайте к столу. Приятного аппетита!
Спагетти с фрикадельками в томатном соусе
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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