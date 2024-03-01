Спагетти с тефтелями и томатным соусом: экономим время и готовим всё в одной сковороде

Вот простой и вкусный рецепт спагетти с тефтелями и томатным соусом от сайта "Лайфхакер.ру". Главное преимущество этого блюда — экономия времени и посуды, ведь эти прекрасные спагетти можно приготовить на одной сковороде.
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Ингредиенты для тефтелей:
— 500 г фарша,
— 30 г сыра,
— 3 столовые ложки хлебных крошек,
— 1 чайная ложка паприки,
— 1 чайная ложка сушёного чеснока,
— 2 столовые ложки растительного масла.
Ингредиенты для спагетти и соуса:
— 1 средняя луковица,
— 1 зубчик чеснока,
— 1 стакан томатного сока,
— 2 столовые ложки томатной пасты,
— 5 помидоров в собственном соку,
— 600 мл кипятка,
— соль по вкусу,
— 300 г спагетти,
— 2 веточки тимьяна,
— натёртый сыр и рубленая зелень для подачи.
Приготовление:
В большой сковороде соедините фарш, натертый сыр, хлебные крошки, паприку и сушеный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Сформируйте из полученной массы примерно 18-20 небольших тефтелек.
Разогрейте немного растительного масла в той же сковороде и обжарьте тефтельки с двух сторон до золотистой корочки. Затем уменьшите огонь и готовьте их еще несколько минут, чтобы внутри они сохранили свою нежность.
Добавьте нарезанную луковицу в сковороду и обжарьте до прозрачности. Затем добавьте измельчённый чеснок и томатную пасту. Перемешайте и дайте соусу немного пожариться.
Добавьте помидоры в собственном соку в сковороду, раздавите их вилкой или лопаткой. Затем влейте томатный сок и кипяток, посолите по вкусу. Положите в сковороду спагетти и веточки тимьяна.
Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите под закрытой крышкой около 10-12 минут, или пока спагетти не станут мягкими и соус не загустеет.
Готовое блюдо посыпьте натертым сыром и рубленой зеленью и подайте к столу. Приятного аппетита!
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