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Паста с курицей в сливочном соусе выручит, когда нет времени готовить сложный ужин

Паста с курицей в нежном сливочном соусе: чудесный ужин за 15 минут

1:35
Еда

Удивительно вкусная паста с курицей в сливочном соусе выручит, когда хочется приготовить вкусный и быстрый домашний ужин. Блюдо от YouTube-канала "Всегда вкусно!" выручит, когда на готовку нет времени. Тем более что продукты для этой пасты нужны самые простые.

Паста с курицей в нежном сливочном соусе: чудесный ужин за 15 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. соли;
  • 1 упаковка пасты;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 400 г филе куриного бедра;
  • 20 г сливочного масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. муки;
  • 300 мл сливок;
  • петрушка;
  • сыр пармезан для подачи.

Приготовление

1. Доведите 2 литра воды в кастрюле до кипения. Отварите согласно инструкции на упаковке любой вид пасты, которая вам нравится (пенне, спагетти, тальятелле или феттуччини).

2. В сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла, выложите филе куриного бедра, нарезанное кусочками. Посолите, поперчите, обжарьте 5-6 минут на сильном огне.

3. Добавьте к обжаренной курице сливочное масло и мелко нарезанный чеснок, прогревайте ещё 1 минуту. Насыпьте 1 ч. л. муки и влейте сливки, перемешайте, добавьте мелко нарезанную петрушку и стакан воды, в которой варились макароны. Прогрейте ещё пару минут на среднем огне.

4. С отваренных макарон слейте воду и выложите их в сковороду с курицей в сливках, перемешайте.

При подаче посыпьте сыром пармезан.

Вкусный ужин за 15 минут! ПАСТА С КУРИЦЕЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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