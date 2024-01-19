Паста с курицей в сливочном соусе выручит, когда нет времени готовить сложный ужин

Удивительно вкусная паста с курицей в сливочном соусе выручит, когда хочется приготовить вкусный и быстрый домашний ужин. Блюдо от YouTube-канала "Всегда вкусно!" выручит, когда на готовку нет времени. Тем более что продукты для этой пасты нужны самые простые.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Доведите 2 литра воды в кастрюле до кипения. Отварите согласно инструкции на упаковке любой вид пасты, которая вам нравится (пенне, спагетти, тальятелле или феттуччини).
2. В сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла, выложите филе куриного бедра, нарезанное кусочками. Посолите, поперчите, обжарьте 5-6 минут на сильном огне.
3. Добавьте к обжаренной курице сливочное масло и мелко нарезанный чеснок, прогревайте ещё 1 минуту. Насыпьте 1 ч. л. муки и влейте сливки, перемешайте, добавьте мелко нарезанную петрушку и стакан воды, в которой варились макароны. Прогрейте ещё пару минут на среднем огне.
4. С отваренных макарон слейте воду и выложите их в сковороду с курицей в сливках, перемешайте.
При подаче посыпьте сыром пармезан.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.