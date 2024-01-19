Паста с курицей в сливочном соусе выручит, когда нет времени готовить сложный ужин

Паста с курицей в нежном сливочном соусе: чудесный ужин за 15 минут

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивительно вкусная паста с курицей в сливочном соусе выручит, когда хочется приготовить вкусный и быстрый домашний ужин. Блюдо от YouTube-канала "Всегда вкусно!" выручит, когда на готовку нет времени. Тем более что продукты для этой пасты нужны самые простые.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 ч. л. соли;

1 упаковка пасты;

1 ст. л. растительного масла;

400 г филе куриного бедра;

20 г сливочного масла;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. муки;

300 мл сливок;

петрушка;

сыр пармезан для подачи.

Приготовление

1. Доведите 2 литра воды в кастрюле до кипения. Отварите согласно инструкции на упаковке любой вид пасты, которая вам нравится (пенне, спагетти, тальятелле или феттуччини).

2. В сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла, выложите филе куриного бедра, нарезанное кусочками. Посолите, поперчите, обжарьте 5-6 минут на сильном огне.

3. Добавьте к обжаренной курице сливочное масло и мелко нарезанный чеснок, прогревайте ещё 1 минуту. Насыпьте 1 ч. л. муки и влейте сливки, перемешайте, добавьте мелко нарезанную петрушку и стакан воды, в которой варились макароны. Прогрейте ещё пару минут на среднем огне.

4. С отваренных макарон слейте воду и выложите их в сковороду с курицей в сливках, перемешайте.

При подаче посыпьте сыром пармезан.