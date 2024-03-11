Потерянные прорывы: как американская история влияла на изменение климата в 17-м веке

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Учёные опровергли гипотезу о резком падении концентрации CO2 в 1610 году

1:40
Еда

Последние исследования, проведенные экспертами из British Antarctic Survey и опубликованные в Nature Communications, предоставляют важные сведения о концентрации углекислого газа (CO2) и метана (CH4) в ледяных кернах Skytrain за период с 1450 по 1700 годы нашей эры.

Учёные опровергли гипотезу о резком падении концентрации CO2 в 1610 году
Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исторические данные о содержании CO2 в атмосфере за последние две тысячи лет предоставляют уникальную возможность понять динамику глобального углеродного цикла и влияние человеческой активности на изменение климата.

Одним из ключевых выводов исследования является подтверждение более умеренного снижения концентрации CO2 на 0,5 частей на миллион за каждое десятилетие с 1516 по 1670 годы нашей эры.

Этот результат опровергает предположения о резком падении уровня CO2 около 1610 года, ранее интерпретированные как статистическая ошибка.

Ученые также оценили, что предполагаемый выброс углерода на суше составляет 2,6 ПгС за каждое десятилетие, что имеет важное значение для понимания изменений в использовании земли и их воздействия на углеродный цикл.

Эти результаты подтверждают сценарии масштабной реконструкции землепользования в Америке после контакта Нового и Старого Светов. Важно отметить, что резкое снижение выбросов CO2 в 1610 году не соответствует самым экстремальным сценариям изменения землепользования, что подчеркивает сложность и многообразие факторов, воздействующих на климатические изменения.

Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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