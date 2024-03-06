Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами
Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии
От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения
Что делать, если фикус стал сбрасывать листья
Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем
Польза шоколада: экспертное мнение диетолога и эндокринолога
Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню
Можно ли давать кости собаке
Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой
Вкусный салат с сыром и клубникой: от него не откажется ни одна девушка!

Салат с клубникой и сыром: понравится всем женщинам без исключения

1:21
Еда

Клубничный салат с сыром — это необычный и освежающий выбор для вашего стола. Это лёгкое блюдо от kp.ru сочетает в себе сладость клубники с солёным вкусом сыра, создавая уникальное сочетание вкусов и текстур.

Салат с клубникой и сыром: понравится всем женщинам без исключения
Фото: flickr.com by verchmarco is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления данного салата вам потребуются следующие ингредиенты:

— 1 пучок свежего салата листового,

— 200 г свежей клубники,

— 200 г сыра (можно использовать прибалтийский, моцареллу или фету),

— 1 чайная ложка дижонской горчицы,

— 5 столовых ложек оливкового масла,

— 2 чайные ложки винного уксуса.

Давайте приступим к приготовлению:

  1. Приготовьте заправку для салата, смешав дижонскую горчицу и винный уксус в миске. Постепенно добавляйте оливковое масло, взбивая, чтобы получилась густая и однородная заправка.
  2. Подготовьте остальные ингредиенты: тщательно промойте и обсушите свежие листья салата, нарежьте клубнику на небольшие дольки и сыр на кубики.
  3. Разложите листья салата на тарелке или в большой миске. Посыпьте на них дольками клубники и кубиками сыра.
  4. Полейте салат приготовленной заправкой. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты заправкой.

Ваш освежающий и вкусный клубничный салат с сыром готов. Приятного аппетита!

Необыкновенно вкусный САЛАТ За 5 МИНУТ! Салат С СЫРОМ И КЛУБНИКОЙ! Очень Вкусно, легко и быстро.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Со своей гордыней и колонизаторским апломбом Запад проиграл России Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских солдат
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Последние материалы
Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами
Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии
От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения
Что делать, если фикус стал сбрасывать листья
Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем
Польза шоколада: экспертное мнение диетолога и эндокринолога
Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню
Можно ли давать кости собаке
Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой
Ошибки при использовании механического стояночного тормоза: советы ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников