Вкусный салат с сыром и клубникой: от него не откажется ни одна девушка!

Клубничный салат с сыром — это необычный и освежающий выбор для вашего стола. Это лёгкое блюдо от kp.ru сочетает в себе сладость клубники с солёным вкусом сыра, создавая уникальное сочетание вкусов и текстур.
Для приготовления данного салата вам потребуются следующие ингредиенты:
— 1 пучок свежего салата листового,
— 200 г свежей клубники,
— 200 г сыра (можно использовать прибалтийский, моцареллу или фету),
— 1 чайная ложка дижонской горчицы,
— 5 столовых ложек оливкового масла,
— 2 чайные ложки винного уксуса.
Давайте приступим к приготовлению:
Ваш освежающий и вкусный клубничный салат с сыром готов. Приятного аппетита!
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