Вкусный салат с сыром и клубникой: от него не откажется ни одна девушка!

Салат с клубникой и сыром: понравится всем женщинам без исключения

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничный салат с сыром — это необычный и освежающий выбор для вашего стола. Это лёгкое блюдо от kp.ru сочетает в себе сладость клубники с солёным вкусом сыра, создавая уникальное сочетание вкусов и текстур.

Фото: flickr.com by verchmarco is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления данного салата вам потребуются следующие ингредиенты:

— 1 пучок свежего салата листового,

— 200 г свежей клубники,

— 200 г сыра (можно использовать прибалтийский, моцареллу или фету),

— 1 чайная ложка дижонской горчицы,

— 5 столовых ложек оливкового масла,

— 2 чайные ложки винного уксуса.

Давайте приступим к приготовлению:

Приготовьте заправку для салата, смешав дижонскую горчицу и винный уксус в миске. Постепенно добавляйте оливковое масло, взбивая, чтобы получилась густая и однородная заправка. Подготовьте остальные ингредиенты: тщательно промойте и обсушите свежие листья салата, нарежьте клубнику на небольшие дольки и сыр на кубики. Разложите листья салата на тарелке или в большой миске. Посыпьте на них дольками клубники и кубиками сыра. Полейте салат приготовленной заправкой. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты заправкой.

Ваш освежающий и вкусный клубничный салат с сыром готов. Приятного аппетита!