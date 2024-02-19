Такой вкуснейший салат с помело заставит вас полюбить этот фрукт

Помело — полезный фрукт, но зачастую в чистом виде он нравится не всем. Приготовьте этот питательный салат с ним.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Помело очистите и выньте мякоть, разделив на дольки.
2. В миску сложите зёрна граната и помело.
3. Чистую руколу положите к фруктам.
4. Обжарьте орехи на сковороде без масла до приобретения золотистого оттенка. Добавьте их в миску с остальными ингредиентами.
5. В миске соедините оливковое масло с лимонным соком. Добавьте немного соли и перца.
6. Заправьте салат приготовленным соусом.
Этот салат из помело с руколой и гранатом отличается ярким вкусом и ароматом, идеально подходит как лёгкое и освежающее блюдо на любое время года.
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