Такой вкуснейший салат с помело заставит вас полюбить этот фрукт

Рецепт салата с помело

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Помело — полезный фрукт, но зачастую в чистом виде он нравится не всем. Приготовьте этот питательный салат с ним.

Фото: Own work by George Shuklin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Ингредиенты:

1 помело,

1 крупный пучок руколы,

1 гранат,

50 г орехов (грецкие, кедровые или грецкие),

2 столовые ложки оливкового масла,

сок 1 лимона,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Помело очистите и выньте мякоть, разделив на дольки.

2. В миску сложите зёрна граната и помело.

3. Чистую руколу положите к фруктам.

4. Обжарьте орехи на сковороде без масла до приобретения золотистого оттенка. Добавьте их в миску с остальными ингредиентами.

5. В миске соедините оливковое масло с лимонным соком. Добавьте немного соли и перца.

6. Заправьте салат приготовленным соусом.

Этот салат из помело с руколой и гранатом отличается ярким вкусом и ароматом, идеально подходит как лёгкое и освежающее блюдо на любое время года.