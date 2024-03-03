Креветки с чесноком и брокколи: пошаговый рецепт

Креветки и брокколи быстро готовятся по этому простому рецепту. Блюдо стоит подавать с рисом. Хотя в креветках много холестерина, в них мало насыщенных жиров, которые являются главными виновниками появления "плохого" холестерина. Креветки являются отличным источником белка и обладают питательной ценностью. Они содержат селен, йод, цинк, медь, витамин B12, омега-3 и антиоксидант астаксантин, пишет EatingWell.
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Креветки с чесноком и брокколи
Ингредиенты:
3 столовые ложки оливкового масла
6 средних зубчиков чеснока, нарезанных ломтиками
4 чашки маленьких соцветий брокколи
1/2 стакана нарезанного кубиками красного болгарского перца
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого перца
очищенные креветки (21-30 шт.)
2 чайные ложки лимонного сока плюс еще по вкусу
Приготовление:
Нагрейте 2 столовые ложки масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок и готовьте, пока он не станет коричневым, около 1 минуты.
Добавьте брокколи, болгарский перец, соль и перец. Накройте крышкой и готовьте, помешивая и добавляя воду, пока овощи не станут мягкими, 3-5 минут. Переложите в миску и сохраняйте в тепле.
Увеличьте огонь до среднего и добавьте в кастрюлю оставшуюся столовую ложку масла. Добавьте оставшийся чеснок и готовьте, пока он не станет коричневым, около 1 минуты. Добавьте креветки, соль и перец, готовьте, помешивая, пока креветки не будут полностью готовы, от 3 до 5 минут. Верните смесь брокколи в кастрюлю вместе с лимонным соком и перемешайте.
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