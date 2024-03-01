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Пататас Бравас: аппетиная хрустящая картошка в остром томатном соусе по-испански

Пататас Бравас: знаменитое испанское блюдо из хрустящей картошки и острого соуса

3:00
Еда

Пататас Бравас — это популярное испанское тапас-блюдо с уникальным сочетанием вкусов: пикантность, сливочность, приятный хруст и лёгкая дымность. Основой этого блюда является соус бравас, который обычно готовится из смеси острой и сладкой испанской паприки, куриного бульона и муки, с добавлением томатной пасты, свежих помидоров или томатного пюре. В некоторых рецептах также используются специальным образом приготовленные лук и чеснок в составе соуса.

Пататас Бравас: знаменитое испанское блюдо из хрустящей картошки и острого соуса
Фото: delish.com by LUCY SCHAEFFER is licensed under public domain

Для приготовления пататас бравас по рецепту сайта Delish.com вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 4 картофелины среднего размера, нарезанные кубиками?

— 2 чайные ложки крупной соли (или по вкусу)?

— 3 столовые ложки оливкового масла.

Для алиоли (чесночного соуса):

— 2 большие желтка яиц,

— 1 зубчик чеснока, мелко нарубленный,

— 1 чайная ложка свежего сока лайма или лимона,

— ¼ чайной ложки дижонской горчицы,

— ¼ чайной ложки оливкового масла,

— по вкусу соль.

Для соуса бравас:

— 1 столовая ложка оливкового масла,

— ½ чайной ложки копчёной испанской паприки,

— ½ чайной ложки сладкой испанской паприки,

— ¼ чайной ложки острой испанской паприки или кайенского перца,

— ½ чашки томатного соуса,

— ¼ чашки куриного бульона,

— ½ чайной ложки хересного уксуса.

Приготовление:

  1. Налейте в большую кастрюлю воды и доведите до кипения. Добавьте нарезанные картофелины и 2 чайные ложки соли. Варите, пока картофель не станет мягким, примерно 5-8 минут. Затем слейте воду и оставьте картофель остывать.
  2. В глубокой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Жарьте картофель, время от времени помешивая, до золотистого цвета, примерно 6-8 минут. Выложите картофель на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, и посолите по вкусу.
  3. Для приготовления алиоли, смешайте в миске желтки яиц, нарезанный чеснок, сок лайма или лимона, горчицу. Постепенно, капля за каплей, добавляйте оливковое масло и постоянно взбивайте, пока соус не загустеет. Посолите.
  4. Для приготовления соуса бравас, в средней кастрюле на среднем огне, нагрейте оливковое масло. Добавьте копчёную, сладкую и острую паприки, перемешайте. Обжарьте специи, часто помешивая, пока не почувствуете их аромат, примерно 10 секунд.
  5. Добавьте томатный соус, куриной бульон и хересный уксус. Доведите до кипения и варите на среднем огне, периодически помешивая, пока соус не загустеет, примерно 5 минут.
  6. Разложите обжаренные картофелины на тарелку и полейте их соусом бравас и алиоли. Приятного аппетита!
ПАТАТАС БРАВАС | ИСПАНСКОЕ БЛЮДО «Patatas bravas» С ОСТРЫМ СОУСОМ Alioli | ВКУСНАЯ ЗАКУСКА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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