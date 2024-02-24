Малиновый мусс с шампанским: изумительный десерт из замороженных ягод, сливок и пары ложек игристого

Малиновый мусс с шампанским: нежность в каждой ложечке

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт изысканного малинового мусса с шампанским — нежного десерта, приготовленного из взбитых сливок и ароматного ягодного пюре. Рецепт этого восхитительного сладкого блюда предлагает "Лайфхакер.ру".

Фото: flickr.com by Smabs Sputzer (1956-2017) is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 2 порции:

— 140 г замороженной малины,

— 2 столовые ложки шампанского,

— 200 мл сладких сливок,

— 4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Пюрируйте замороженную малину в блендере вместе с шампанским. Процедите полученную смесь через сито, чтобы избавиться от косточек. В маленькой кастрюле подогрейте сливки с сахаром на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью растворится. Доведите сливки почти до кипения и варите на низком огне в течение 2-3 минут. Снимите кастрюлю с огня и добавьте в нее малиновое пюре. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Оставьте массу остыть при комнатной температуре в течение 15-20 минут. Разлейте мусс по порционным формочкам или бокалам и установите их в холодильник минимум на 2 часа, чтобы мусс полностью застыл. Подавайте малиновый мусс с шампанским холодным. При желании можно украсить десерт свежими ягодами и мятой.

Наслаждайтесь этим изящным и нежным десертом, который прекрасно сочетает вкус сливок с ароматом малины и шампанского. Этот мусс станет отличным завершением вашего обеда или ужина!