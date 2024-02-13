Восхитительный шоколадный мусс на 14 февраля: очень нежный благодаря взбиванию миксером

Шоколадный мусс — восхитительный десерт, который привнесет оригинальность и изысканность на ваш праздничный стол. Уникальность этого мусса от сайта "1000.menu" заключается в его приготовлении — он взбивается с помощью миксера, что придает ему невероятную лёгкость и нежность. А если добавить в него немного алкоголя, то получится еще и пикантная нотка. Шоколадный мусс — идеальное лакомство для особенных женских праздников!
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Ингредиенты:
— Горький шоколад (лучше всего использовать с минимальным содержанием какао 70%) - 100 грамм,
— Вода - 120 мл,
— Коньяк (можно заменить на виски или бренди) - 1 ст. л.,
— Сахар - 2-3 ст. л. (или по вкусу).
Приготовление:
Разломайте шоколад на мелкие кусочки.
В сотейник выложите шоколад, добавьте сахар, воду и коньяк.
Поставьте сотейник на средний огонь и постоянно помешивайте, пока шоколад полностью не растает и образуется гладкая смесь.
Перелейте полученную шоколадную смесь в чашу или миску и оставьте ее остыть до комнатной температуры.
В большую миску положите кубики льда, а в другую миску, немного больше, перелейте остывший шоколад.
Установите миску с шоколадом на миску с льдом так, чтобы дно равномерно охлаждалось.
Взбивайте шоколад миксером на средней скорости. Вначале ничего не произойдет, но по мере охлаждения шоколадная смесь начнет густеть и станет легкой и воздушной. Помните, что взбивать мусс не нужно слишком долго, чтобы сохранить его воздушность.
Переложите получившийся воздушный шоколадный мусс в порционные креманки и поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы он слегка застыл.
Перед подачей украсьте мусс взбитыми сливками и посыпьте корицей и какао.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь нежным и воздушным шоколадным муссом на вашем праздничном столе!
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