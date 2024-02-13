Восхитительный шоколадный мусс на 14 февраля: очень нежный благодаря взбиванию миксером

Нежный шоколадный мусс: идеальный десерт на 14 февраля

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадный мусс — восхитительный десерт, который привнесет оригинальность и изысканность на ваш праздничный стол. Уникальность этого мусса от сайта "1000.menu" заключается в его приготовлении — он взбивается с помощью миксера, что придает ему невероятную лёгкость и нежность. А если добавить в него немного алкоголя, то получится еще и пикантная нотка. Шоколадный мусс — идеальное лакомство для особенных женских праздников!

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— Горький шоколад (лучше всего использовать с минимальным содержанием какао 70%) - 100 грамм,

— Вода - 120 мл,

— Коньяк (можно заменить на виски или бренди) - 1 ст. л.,

— Сахар - 2-3 ст. л. (или по вкусу).

Приготовление:

Разломайте шоколад на мелкие кусочки. В сотейник выложите шоколад, добавьте сахар, воду и коньяк. Поставьте сотейник на средний огонь и постоянно помешивайте, пока шоколад полностью не растает и образуется гладкая смесь. Перелейте полученную шоколадную смесь в чашу или миску и оставьте ее остыть до комнатной температуры. В большую миску положите кубики льда, а в другую миску, немного больше, перелейте остывший шоколад. Установите миску с шоколадом на миску с льдом так, чтобы дно равномерно охлаждалось. Взбивайте шоколад миксером на средней скорости. Вначале ничего не произойдет, но по мере охлаждения шоколадная смесь начнет густеть и станет легкой и воздушной. Помните, что взбивать мусс не нужно слишком долго, чтобы сохранить его воздушность. Переложите получившийся воздушный шоколадный мусс в порционные креманки и поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы он слегка застыл. Перед подачей украсьте мусс взбитыми сливками и посыпьте корицей и какао.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь нежным и воздушным шоколадным муссом на вашем праздничном столе!