Порадуйте любимых панакоттой с мятно-лимонным кремом: восторг точно обеспечен

Панакотта с мятно-лимонным кремом — это потрясающий десерт, который всегда кажется новым и удивительным. В этом рецепте от сайта "Гастроном.ру" мы используем кокосовое молоко и белый шоколад, а также добавляем слой из мятно-лимонного крема.
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Ингредиенты на 6 порций:
Для мятно-лимонного крема:
— 3 г желатина,
— 50 г пюре лайма,
— 50 г сахара,
— 60 г яиц,
— 10 г свежей мяты,
— 75 г холодного сливочного масла.
Для панакотты:
— 10 г желатина,
— 400 мл сливок (жирностью от 33%),
— 100 мл кокосового молока,
— 80 г сахара,
— 30 г белого шоколада,
— Семена ванили.
Рецепт приготовления:
Шаг 1: для мятно-лимонного крема, замочите желатин в холодной воде. В сотейнике смешайте пюре лайма, сахар и яйца, и нагрейте смесь до 83°C. Снимите с огня, добавьте желатин и свежую мятную зелень, и смешайте с помощью блендера. Оставьте на 5 минут, чтобы смесь настояла, затем процедите. Охладите смесь до 45°C, добавьте холодное сливочное масло, порезанное кубиками, и снова пробейте ее блендером. Вылейте полученную массу в форму и поставьте в морозилку для заморозки.
Шаг 2: для панакотты, замочите желатин в холодной воде. В сотейнике смешайте кокосовое молоко, сливки, ваниль и сахар, и доведите до кипения. Добавьте набухший желатин и белый шоколад, и смешайте все с помощью блендера до получения гладкой массы. Вылейте половину полученной смеси в форму, затем выложите поверх нее слой замороженного мятно-лимонного крема и залейте оставшейся частью смеси для панакотты. Поставьте форму с десертом в морозилку для замораживания.
Шаг 3: для подачи, извлеките панакотту с мятно-лимонным кремом из формы. Разморозьте и нарежьте на квадратные порции. Теперь ваша панакотта с мятно-лимонным кремом готова!
Наслаждайтесь этим изысканным десертом и радуйте своих гостей!
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