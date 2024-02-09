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Порадуйте любимых панакоттой с мятно-лимонным кремом: восторг точно обеспечен

Панакотта с мятно-лимонным кремом: изумительный десерт для самых любимых

2:10
Еда

Панакотта с мятно-лимонным кремом — это потрясающий десерт, который всегда кажется новым и удивительным. В этом рецепте от сайта "Гастроном.ру" мы используем кокосовое молоко и белый шоколад, а также добавляем слой из мятно-лимонного крема.

Панакотта с мятно-лимонным кремом: изумительный десерт для самых любимых
Фото: commons.wikimedia.org by hiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты на 6 порций:

Для мятно-лимонного крема:

— 3 г желатина,

— 50 г пюре лайма,

— 50 г сахара,

— 60 г яиц,

— 10 г свежей мяты,

— 75 г холодного сливочного масла.

Для панакотты:

— 10 г желатина,

— 400 мл сливок (жирностью от 33%),

— 100 мл кокосового молока,

— 80 г сахара,

— 30 г белого шоколада,

— Семена ванили.

Рецепт приготовления:

  • Шаг 1: для мятно-лимонного крема, замочите желатин в холодной воде. В сотейнике смешайте пюре лайма, сахар и яйца, и нагрейте смесь до 83°C. Снимите с огня, добавьте желатин и свежую мятную зелень, и смешайте с помощью блендера. Оставьте на 5 минут, чтобы смесь настояла, затем процедите. Охладите смесь до 45°C, добавьте холодное сливочное масло, порезанное кубиками, и снова пробейте ее блендером. Вылейте полученную массу в форму и поставьте в морозилку для заморозки.
  • Шаг 2: для панакотты, замочите желатин в холодной воде. В сотейнике смешайте кокосовое молоко, сливки, ваниль и сахар, и доведите до кипения. Добавьте набухший желатин и белый шоколад, и смешайте все с помощью блендера до получения гладкой массы. Вылейте половину полученной смеси в форму, затем выложите поверх нее слой замороженного мятно-лимонного крема и залейте оставшейся частью смеси для панакотты. Поставьте форму с десертом в морозилку для замораживания.
  • Шаг 3: для подачи, извлеките панакотту с мятно-лимонным кремом из формы. Разморозьте и нарежьте на квадратные порции. Теперь ваша панакотта с мятно-лимонным кремом готова!

Наслаждайтесь этим изысканным десертом и радуйте своих гостей!

Панна-котта с малиновым Конфи и лимонным курдом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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