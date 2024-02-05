Эти банановые капкейки съедаются мгновенно: настолько вкусные, что захочется приготовить ещё одну партию

Капкейки с бананом — простой и вкусный десерт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте аппетитные капкейки с бананом. Вкусный и полезный десерт порадует вашу семью.

Фото: flickr.com by Clever Cupcakes from Montreal, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 банан,

1 яйцо,

160 г муки,

100 г коричневого сахара,

60 г сливочного масла,

100 г молока,

400 г творожного сыра,

80 г сливок (33-35% жирности),

80 г сахарной пудры,

25 г ванильного сахара,

10 г разрыхлителя теста.

Приготовление:

1. В миску разбейте яйца и взбейте их с сахаром, молоком, маслом.

2. Банан очистите, разомните до состояния пюре. Все перемешайте с яйцами.

3. Добавьте к смеси муку с разрыхлителем, всё перемешайте.

4. Выложите тесто в формы для маффинов, заполняя их на две трети.

5. Отправьте формы в духовку на 20-25 выпекаться при 180 градусах.

6. Для крема соедините творожный сыр со сливками, сахарной пудрой, ванильным сахаром. Взбейте при помощи миксера.

7. Нанесите крем на готовые капкейки при помощи кондитерского мешка.

Источник: menunedeli.ru