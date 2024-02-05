Эти банановые капкейки съедаются мгновенно: настолько вкусные, что захочется приготовить ещё одну партию

Приготовьте аппетитные капкейки с бананом. Вкусный и полезный десерт порадует вашу семью.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В миску разбейте яйца и взбейте их с сахаром, молоком, маслом.
2. Банан очистите, разомните до состояния пюре. Все перемешайте с яйцами.
3. Добавьте к смеси муку с разрыхлителем, всё перемешайте.
4. Выложите тесто в формы для маффинов, заполняя их на две трети.
5. Отправьте формы в духовку на 20-25 выпекаться при 180 градусах.
6. Для крема соедините творожный сыр со сливками, сахарной пудрой, ванильным сахаром. Взбейте при помощи миксера.
7. Нанесите крем на готовые капкейки при помощи кондитерского мешка.
Источник: menunedeli.ru
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.