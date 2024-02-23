Перловая каша с грибами, запечённая в горшочке: отличный выбор для тех, кто соблюдает пост

Перловая каша с грибами в горшочке: вкусное и сытное блюдо для вегетарианцев и постящихся

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы, перловая каша и лук — изумительное сочетание для нежного и вкусного блюда. Перловую кашу с грибами и луком от сайта RussianFood можно готовить в горшочках, запекая в духовке. Это очень вкусный и полезный выбор для лёгкого ужина или обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Wkerry is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие продукты:

перловая крупа — 1,5 стакана,

шампиньоны — 400 г,

репчатый лук — 2-3 шт.,

растительное масло — 30 г,

соль — 0,5 столовой ложки (по вкусу),

свежая петрушка для украшения.

Приготовление

Перловую крупу нужно хорошо промыть перед приготовлением. Лук необходимо очистить и нарезать кубиками, а шампиньоны следует нарезать ломтиками. Затем разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Обжарьте грибы на самом большом огне, помешивая, в течение 2-3 минут. После этого выложите грибы в отдельную посуду. Налейте растительное масло на сковороду и обжарьте лук на среднем огне в течение 1-2 минут. Затем добавьте перловую крупу и обжаривайте, помешивая, пока она не станет золотистого цвета. Добавьте грибы, посолите все и хорошо перемешайте. Затем выложите полученную смесь в горшочки и залейте кипятком или бульоном на 2-2,5 см. Поставьте горшочки в предварительно нагретую духовку и запекайте при температуре 230-240 градусов в течение 20 минут. Затем уменьшите температуру до 160-170 градусов и готовьте еще 60-70 минут. Когда перловая каша с грибами будет готова, украсьте её свежей петрушкой.

Вы можете подавать эту вкусную кашу перловую с грибами как отдельное блюдо или в качестве гарнира к основному блюду.