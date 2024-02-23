Перловая каша с грибами, запечённая в горшочке: отличный выбор для тех, кто соблюдает пост

Грибы, перловая каша и лук — изумительное сочетание для нежного и вкусного блюда. Перловую кашу с грибами и луком от сайта RussianFood можно готовить в горшочках, запекая в духовке. Это очень вкусный и полезный выбор для лёгкого ужина или обеда.
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Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие продукты:
перловая крупа — 1,5 стакана,
шампиньоны — 400 г,
репчатый лук — 2-3 шт.,
растительное масло — 30 г,
соль — 0,5 столовой ложки (по вкусу),
свежая петрушка для украшения.
Приготовление
Перловую крупу нужно хорошо промыть перед приготовлением.
Лук необходимо очистить и нарезать кубиками, а шампиньоны следует нарезать ломтиками.
Затем разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Обжарьте грибы на самом большом огне, помешивая, в течение 2-3 минут. После этого выложите грибы в отдельную посуду.
Налейте растительное масло на сковороду и обжарьте лук на среднем огне в течение 1-2 минут.
Затем добавьте перловую крупу и обжаривайте, помешивая, пока она не станет золотистого цвета.
Добавьте грибы, посолите все и хорошо перемешайте.
Затем выложите полученную смесь в горшочки и залейте кипятком или бульоном на 2-2,5 см.
Поставьте горшочки в предварительно нагретую духовку и запекайте при температуре 230-240 градусов в течение 20 минут. Затем уменьшите температуру до 160-170 градусов и готовьте еще 60-70 минут.
Когда перловая каша с грибами будет готова, украсьте её свежей петрушкой.
Вы можете подавать эту вкусную кашу перловую с грибами как отдельное блюдо или в качестве гарнира к основному блюду.
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Перловка с грибами в горшочках. Видео-рецепт: перловая каша с грибами
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