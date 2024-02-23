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Перловая каша с грибами, запечённая в горшочке: отличный выбор для тех, кто соблюдает пост

Перловая каша с грибами в горшочке: вкусное и сытное блюдо для вегетарианцев и постящихся

1:54
Еда

Грибы, перловая каша и лук — изумительное сочетание для нежного и вкусного блюда. Перловую кашу с грибами и луком от сайта RussianFood можно готовить в горшочках, запекая в духовке. Это очень вкусный и полезный выбор для лёгкого ужина или обеда.

Перловая каша с грибами в горшочке: вкусное и сытное блюдо для вегетарианцев и постящихся
Фото: commons.wikimedia.org by Wkerry is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие продукты:

  • перловая крупа — 1,5 стакана,
  • шампиньоны — 400 г,
  • репчатый лук — 2-3 шт.,
  • растительное масло — 30 г,
  • соль — 0,5 столовой ложки (по вкусу),
  • свежая петрушка для украшения.

Приготовление

  1. Перловую крупу нужно хорошо промыть перед приготовлением.
  2. Лук необходимо очистить и нарезать кубиками, а шампиньоны следует нарезать ломтиками.
  3. Затем разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Обжарьте грибы на самом большом огне, помешивая, в течение 2-3 минут. После этого выложите грибы в отдельную посуду.
  4. Налейте растительное масло на сковороду и обжарьте лук на среднем огне в течение 1-2 минут.
  5. Затем добавьте перловую крупу и обжаривайте, помешивая, пока она не станет золотистого цвета.
  6. Добавьте грибы, посолите все и хорошо перемешайте.
  7. Затем выложите полученную смесь в горшочки и залейте кипятком или бульоном на 2-2,5 см.
  8. Поставьте горшочки в предварительно нагретую духовку и запекайте при температуре 230-240 градусов в течение 20 минут. Затем уменьшите температуру до 160-170 градусов и готовьте еще 60-70 минут.
  9. Когда перловая каша с грибами будет готова, украсьте её свежей петрушкой.

Вы можете подавать эту вкусную кашу перловую с грибами как отдельное блюдо или в качестве гарнира к основному блюду.

Перловка с грибами в горшочках. Видео-рецепт: перловая каша с грибами
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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