Перловая каша с тушёнкой: вкусное и сытное блюдо к ужину готовится очень просто

Перловая каша с тушёнкой: бюджетно, сытно и очень аппетитно

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Перловая каша с тушёнкой — это простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо, которое рекомендует приготовить "Гастроном.ру".

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

И хоть перловку варить нужно довольно долго, смущать это не должно — эту крупу вполне можно замочить и на ночь, или же утром, если это блюдо планируется делать на ужин. Всё, что останется сделать потом, — это спассеровать лук, и соединить его с тушёнкой и готовой перловой крупой.

Ингредиенты на 4 порции:

— перловая крупа — 230 г,

— питьевая вода — 550 мл,

— репчатый лук — 100 г,

— растительное масло — 1 ст. л.,

— тушёнка — 1 банка (325 г),

— соль — по вкусу.

Приготовление:

Промойте перловку, залейте большим количеством холодной воды и оставьте на 5 часов, затем откиньте на дуршлаг. В кастрюлю налейте питьевую воду, доведите до кипения, добавьте соль и перловую крупу. Доведите снова до кипения и варите на слабом огне 30 минут. Выключите огонь, закройте кастрюлю плотно и оставьте на горячей плите еще 20 минут. Очистите, порубите и подрумяньте лук. Добавьте его к перловой каше вместе с тушёнкой. Перемешайте, посолите по вкусу.

Полезный совет: можно использовать говяжью или свиную тушёнку в зависимости от предпочтений. Готовое блюдо и в том, и в другом случае получится сытным и аппетитным. Приятного аппетита!