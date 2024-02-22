Перловая каша с тушёнкой: вкусное и сытное блюдо к ужину готовится очень просто

Перловая каша с тушёнкой — это простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо, которое рекомендует приготовить "Гастроном.ру".
И хоть перловку варить нужно довольно долго, смущать это не должно — эту крупу вполне можно замочить и на ночь, или же утром, если это блюдо планируется делать на ужин. Всё, что останется сделать потом, — это спассеровать лук, и соединить его с тушёнкой и готовой перловой крупой.
Ингредиенты на 4 порции:
— перловая крупа — 230 г,
— питьевая вода — 550 мл,
— репчатый лук — 100 г,
— растительное масло — 1 ст. л.,
— тушёнка — 1 банка (325 г),
— соль — по вкусу.
Приготовление:
Полезный совет: можно использовать говяжью или свиную тушёнку в зависимости от предпочтений. Готовое блюдо и в том, и в другом случае получится сытным и аппетитным. Приятного аппетита!
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