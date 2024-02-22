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Перловая каша с тушёнкой: вкусное и сытное блюдо к ужину готовится очень просто

Перловая каша с тушёнкой: бюджетно, сытно и очень аппетитно

1:29
Еда

Перловая каша с тушёнкой — это простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо, которое рекомендует приготовить "Гастроном.ру".

Перловая каша с тушёнкой: бюджетно, сытно и очень аппетитно
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

И хоть перловку варить нужно довольно долго, смущать это не должно — эту крупу вполне можно замочить и на ночь, или же утром, если это блюдо планируется делать на ужин. Всё, что останется сделать потом, — это спассеровать лук, и соединить его с тушёнкой и готовой перловой крупой.

Ингредиенты на 4 порции:

— перловая крупа — 230 г,

— питьевая вода — 550 мл,

— репчатый лук — 100 г,

— растительное масло — 1 ст. л.,

— тушёнка — 1 банка (325 г),

— соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте перловку, залейте большим количеством холодной воды и оставьте на 5 часов, затем откиньте на дуршлаг.
  2. В кастрюлю налейте питьевую воду, доведите до кипения, добавьте соль и перловую крупу. Доведите снова до кипения и варите на слабом огне 30 минут.
  3. Выключите огонь, закройте кастрюлю плотно и оставьте на горячей плите еще 20 минут.
  4. Очистите, порубите и подрумяньте лук. Добавьте его к перловой каше вместе с тушёнкой. Перемешайте, посолите по вкусу.

Полезный совет: можно использовать говяжью или свиную тушёнку в зависимости от предпочтений. Готовое блюдо и в том, и в другом случае получится сытным и аппетитным. Приятного аппетита!

Перловая Каша с Тушенкой. Накорми всю семью за копейки!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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