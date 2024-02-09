Азу с тушёнкой готовится намного быстрее и проще, чем классический вариант

Быстрый вариант азу с тушёнкой предлагает сохраняет классический вкус этого блюда, в котором вместо свежего мяса используется тушёнка. Рекомендации сайта RussianFood. com значительно упрощают и ускоряют процесс приготовления. Картофель становится нежным, а сочетание мяса, картофеля и солёных огурцов придают блюду богатый аромат.
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Ингредиенты (на 3 порции):
— 500 г мясной тушёнки (можно использовать тушёнку из говядины),
— 700 г картофеля,
— 100 г томатного соуса или 1-2 столовые ложки томатной пасты (густой),
— 160 г солёных огурцов,
— 150 г репчатого лука,
— 1 чайная ложка муки,
— соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Очистите и нарежьте картофель кубиками. Разогрейте жир от тушенки в глубокой сковороде. При необходимости добавьте растительное масло.
Обжарьте картофель на большом огне, периодически помешивая, до золотистого цвета примерно 8-10 минут.
Переложите обжаренный картофель на тарелку.
Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук на среднем огне в сковороде в течение 2-3 минут, помешивая.
Всыпьте муку и обжарьте около минуты, помешивая.
Нарежьте соленые огурцы на кубики и добавьте к луку. Обжарьте вместе 1-2 минуты.
Добавьте в сковороду томатный соус и перемешайте. Обжарьте около 3-4 минут на небольшом огне.
Верните в сковороду обжаренный картофель и перемешайте.
Добавьте тушёнку. Разделите крупные кусочки мяса на более мелкие с помощью вилки. Влейте 150-200 мл воды, перемешайте и доведите до кипения.
По вкусу посолите и поперчите, учитывая уже соленые огурцы и пряности в тушёнке.
Прикройте сковороду крышкой и тушите азу с тушёнкой в течение 15-20 минут до того момента, когда картофель станет мягким.
Порубите зелень мелко и добавьте в сковороду.
Переложите азу с тушёнкой в тарелку и подавайте к столу.
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