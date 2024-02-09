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Азу с тушёнкой готовится намного быстрее и проще, чем классический вариант

Азу с тушёнкой: более простой и быстрый способ приготовления классического блюда

2:09
Еда

Быстрый вариант азу с тушёнкой предлагает сохраняет классический вкус этого блюда, в котором вместо свежего мяса используется тушёнка. Рекомендации сайта RussianFood. com значительно упрощают и ускоряют процесс приготовления. Картофель становится нежным, а сочетание мяса, картофеля и солёных огурцов придают блюду богатый аромат.

Азу с тушёнкой: более простой и быстрый способ приготовления классического блюда
Фото: commons.wikimedia.org by EugSan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 3 порции):

— 500 г мясной тушёнки (можно использовать тушёнку из говядины),

— 700 г картофеля,

— 100 г томатного соуса или 1-2 столовые ложки томатной пасты (густой),

— 160 г солёных огурцов,

— 150 г репчатого лука,

— 1 чайная ложка муки,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Разогрейте жир от тушенки в глубокой сковороде. При необходимости добавьте растительное масло.
  2. Обжарьте картофель на большом огне, периодически помешивая, до золотистого цвета примерно 8-10 минут.
  3. Переложите обжаренный картофель на тарелку.
  4. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук на среднем огне в сковороде в течение 2-3 минут, помешивая.
  5. Всыпьте муку и обжарьте около минуты, помешивая.
  6. Нарежьте соленые огурцы на кубики и добавьте к луку. Обжарьте вместе 1-2 минуты.
  7. Добавьте в сковороду томатный соус и перемешайте. Обжарьте около 3-4 минут на небольшом огне.
  8. Верните в сковороду обжаренный картофель и перемешайте.
  9. Добавьте тушёнку. Разделите крупные кусочки мяса на более мелкие с помощью вилки. Влейте 150-200 мл воды, перемешайте и доведите до кипения.
  10. По вкусу посолите и поперчите, учитывая уже соленые огурцы и пряности в тушёнке.
  11. Прикройте сковороду крышкой и тушите азу с тушёнкой в течение 15-20 минут до того момента, когда картофель станет мягким.
  12. Порубите зелень мелко и добавьте в сковороду.
  13. Переложите азу с тушёнкой в тарелку и подавайте к столу.
Азу с тушенкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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