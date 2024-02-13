На магазинные чипсы не больше не взглянете: приготовьте за 10 минут эту хрустящую закуску - понравится взрослым и детям

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Рецепт вкусных домашних чипсов: готовятся в микроволновке

0:46
Еда

Чипсы в магазине зачастую содержат вредные консерванты. Попробуйте приготовить их по рецепту, предложенному сайтом povarenok. ru. Получатся очень вкусными.

Рецепт вкусных домашних чипсов: готовятся в микроволновке
Фото: Wikipedia by Rainer Zenz is licensed under CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 2-3 картофелины,
  • специи и соль по желанию.

Приготовление:

1. Картофель очистите от кожуры и нарежьте в форме тонких долек или кружками. Можно воспользоваться овощерезкой.

2. Выложите слайсы на пергаментную бумагу. Посолите, добавьте специи.

3. Отправьте картофель в микроволновку, включите её на мощность 700 Вт, готовьте три-пять минут.

4. После приобретения ломтиками коричневого оттенка выньте их и положите на бумажные полотенца.

Чипсы домашние. Самый вкусный и простой рецепт! Potato Chips
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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