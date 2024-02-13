На магазинные чипсы не больше не взглянете: приготовьте за 10 минут эту хрустящую закуску - понравится взрослым и детям

Чипсы в магазине зачастую содержат вредные консерванты. Попробуйте приготовить их по рецепту, предложенному сайтом povarenok. ru. Получатся очень вкусными.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Картофель очистите от кожуры и нарежьте в форме тонких долек или кружками. Можно воспользоваться овощерезкой.
2. Выложите слайсы на пергаментную бумагу. Посолите, добавьте специи.
3. Отправьте картофель в микроволновку, включите её на мощность 700 Вт, готовьте три-пять минут.
4. После приобретения ломтиками коричневого оттенка выньте их и положите на бумажные полотенца.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.