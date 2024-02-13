На магазинные чипсы не больше не взглянете: приготовьте за 10 минут эту хрустящую закуску - понравится взрослым и детям

Рецепт вкусных домашних чипсов: готовятся в микроволновке

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Чипсы в магазине зачастую содержат вредные консерванты. Попробуйте приготовить их по рецепту, предложенному сайтом povarenok. ru. Получатся очень вкусными.

Фото: Wikipedia by Rainer Zenz is licensed under CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2-3 картофелины,

специи и соль по желанию.

Приготовление:

1. Картофель очистите от кожуры и нарежьте в форме тонких долек или кружками. Можно воспользоваться овощерезкой.

2. Выложите слайсы на пергаментную бумагу. Посолите, добавьте специи.

3. Отправьте картофель в микроволновку, включите её на мощность 700 Вт, готовьте три-пять минут.

4. После приобретения ломтиками коричневого оттенка выньте их и положите на бумажные полотенца.