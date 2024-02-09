Овсяная каша с яблоком: приятный необычный вкус и польза для здоровья

В данном случае овсяная каша с яблоком готовится в необычной версии, благодаря добавлению свежего яблочного сока. Портал Gastronom.ru рекомендует использовать пакетированный сок, чтобы избежать проблем со свертыванием молока. Количество сахара вы можете отрегулировать по собственному вкусу, а добавление сливок может быть опциональным, особенно если вы следите за своей фигурой.
Ингредиенты на 4 порции:
— 150 г овсяных хлопьев,
— 400 мл яблочного сока,
— 400 мл молока,
— 50 г сахара,
— 2 яблока,
— ½ чайной ложки молотой корицы,
— 70 мл сливок (10% жирности).
Приготовление
Приготовление этой овсяной каши с яблоком можно варьировать, используя груши, абрикосы или персики. Исключительно вашим предпочтениям принадлежит выбор фруктового сока, однако яблочный создаёт отличное сочетание со всеми фруктами.
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