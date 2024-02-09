Овсяная каша с яблоком: приятный необычный вкус и польза для здоровья

Овсяная каша с яблоком: благодаря яблочному соку имеет необычный вкус

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

В данном случае овсяная каша с яблоком готовится в необычной версии, благодаря добавлению свежего яблочного сока. Портал Gastronom.ru рекомендует использовать пакетированный сок, чтобы избежать проблем со свертыванием молока. Количество сахара вы можете отрегулировать по собственному вкусу, а добавление сливок может быть опциональным, особенно если вы следите за своей фигурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты на 4 порции:

— 150 г овсяных хлопьев,

— 400 мл яблочного сока,

— 400 мл молока,

— 50 г сахара,

— 2 яблока,

— ½ чайной ложки молотой корицы,

— 70 мл сливок (10% жирности).

Приготовление

В кастрюле соедините овсяные хлопья, яблочный сок и молоко. Перемешайте и добавьте сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и готовьте кашу примерно 5 минут, помешивая. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут. Очистите и нарежьте яблоки тонкими ломтиками. Добавьте их в горячую кашу вместе с молотой корицей и сливками. Перемешайте и подавайте на стол.

Приготовление этой овсяной каши с яблоком можно варьировать, используя груши, абрикосы или персики. Исключительно вашим предпочтениям принадлежит выбор фруктового сока, однако яблочный создаёт отличное сочетание со всеми фруктами.