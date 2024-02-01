Эта овсянка для "ленивых" выручит, когда некогда готовить: утром вас будет ждать питательный завтрак

Эта овсянка — настоящая "палочка-выручалочка" для тех, кому некогда готовить. Она станет питательным завтраком. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В банку положите хлопья, влейте молоко, йогурт, насыпьте какао порошок и мёд.
2. Закройте крышкой и встряхните для перемешивания ингредиентов.
3. Откройте ёмкость и положите нарезанные кубиками бананы и аккуратно перемешайте. Готовую кашу уберите в холодильник на ночь. Утром питательный завтрак готов.
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