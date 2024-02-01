Эта овсянка для "ленивых" выручит, когда некогда готовить: утром вас будет ждать питательный завтрак

Овсянка в банке — питательный завтрак, который готовится без плиты

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта овсянка — настоящая "палочка-выручалочка" для тех, кому некогда готовить. Она станет питательным завтраком. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

¼ стакана овсяных хлопьев,

1/3 стакана молока,

¼ стакана йогурта без добавок,

1 ст. ложка какао,

1 ч. ложка мёда,

¼ банана.

Приготовление:

1. В банку положите хлопья, влейте молоко, йогурт, насыпьте какао порошок и мёд.

2. Закройте крышкой и встряхните для перемешивания ингредиентов.

3. Откройте ёмкость и положите нарезанные кубиками бананы и аккуратно перемешайте. Готовую кашу уберите в холодильник на ночь. Утром питательный завтрак готов.