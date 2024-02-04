Вместо надоевшей картошки приготовьте этот овощ в духовке: полезнее в разы - влюбитесь в него с этим рецептом

Запечённый батат получится вкуснее картошки

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вместо картофеля батат. Это непопулярный овощ, который содержит большое количество витаминов. Батат по данному рецепту получится идеальным. Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Фото: image by myself by (c) 2005 Jérôme SAUTRET is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

2 батата,

20 г оливкового масла,

100 г сметаны,

1 столовая ложка прованских трав,

20 мл лимонного сока,

2 веточки мяты,

2 веточки укропа,

40 г красного лука,

0,5 чайной ложки чёрного перца,

0,5 чайной ложки сушёного базилика,

треть чайной ложки соли.

Приготовление:

1. Батат нарежьте в форме кружочков толщиной около семи миллиметров.

2. Положите батат в форму для выпечки, намажьте маслом, посыпьте травами, солью. Поставьте в духовку на 20 минут. Выпекайте при 180 градусах.

3. Соедините сметану с лимонным соком, накрошенным красным луком, порубленной зеленью, перцем, базиликом.

4. Готовый батат разложите по тарелкам. Сверху полейте соусов. Украсьте мятой.