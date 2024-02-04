Вместо надоевшей картошки приготовьте этот овощ в духовке: полезнее в разы - влюбитесь в него с этим рецептом

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Запечённый батат получится вкуснее картошки

1:12
Еда

Приготовьте вместо картофеля батат. Это непопулярный овощ, который содержит большое количество витаминов. Батат по данному рецепту получится идеальным.  Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Запечённый батат получится вкуснее картошки
Фото: image by myself by (c) 2005 Jérôme SAUTRET is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • 2 батата,
  • 20 г оливкового масла,
  • 100 г сметаны,
  • 1 столовая ложка прованских трав,
  • 20 мл лимонного сока,
  • 2 веточки мяты,
  • 2 веточки укропа,
  • 40 г красного лука,
  • 0,5 чайной ложки чёрного перца,
  • 0,5 чайной ложки сушёного базилика,
  • треть чайной ложки соли.

Приготовление:

1. Батат нарежьте в форме кружочков толщиной около семи миллиметров.

2. Положите батат в форму для выпечки, намажьте маслом, посыпьте травами, солью. Поставьте в духовку на 20 минут. Выпекайте при 180 градусах.

3. Соедините сметану с лимонным соком, накрошенным красным луком, порубленной зеленью, перцем, базиликом.

4. Готовый батат разложите по тарелкам. Сверху полейте соусов. Украсьте мятой.

Как вкусно приготовить батат
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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