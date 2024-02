Вместо надоевшей картошки приготовьте этот овощ в духовке: полезнее в разы - влюбитесь в него с этим рецептом

Приготовьте вместо картофеля батат. Это непопулярный овощ, который содержит большое количество витаминов. Батат по данному рецепту получится идеальным. Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.

Фото: image by myself by (c) 2005 Jérôme SAUTRET is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license