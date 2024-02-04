Вместо надоевшей картошки приготовьте этот овощ в духовке: полезнее в разы - влюбитесь в него с этим рецептом

Приготовьте вместо картофеля батат. Это непопулярный овощ, который содержит большое количество витаминов. Батат по данному рецепту получится идеальным. Рецепт опубликовал сайт menunedeli.ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Батат нарежьте в форме кружочков толщиной около семи миллиметров.
2. Положите батат в форму для выпечки, намажьте маслом, посыпьте травами, солью. Поставьте в духовку на 20 минут. Выпекайте при 180 градусах.
3. Соедините сметану с лимонным соком, накрошенным красным луком, порубленной зеленью, перцем, базиликом.
4. Готовый батат разложите по тарелкам. Сверху полейте соусов. Украсьте мятой.
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