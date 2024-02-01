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Колбасные цветочки: вкусное угощение для чаепития или завтрака

Колбасные цветочки: милая идея для завтрака, чаепития или ужина

1:31
Еда

Чудесные колбасные цветочки станут прекрасной заменой привычным бутербродам. Для их приготовления нужен минимум ингредиентов, а вкуснейшая домашняя выпечка порадует всех домашних!

Колбасные цветочки: милая идея для завтрака, чаепития или ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей;
  • 70 мл молока;
  • 2 стакана муки;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 100 мл воды;
  • 1,5 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 300 г колбасы.

Приготовление

1. Дрожжи разведите в воде. В нагретое молоко добавьте соль, сахар, масло и налейте его в воду с дрожжами. Всыпьте муку, перемешайте и оставьте тесто на 1 час отдохнуть и подняться. Пока тесто будет подходить, периодически его обминайте.

2. Колбасу нарежьте на кружки. Тесто раскатайте и стаканом или кружкой вырежете из него кружки такого же размера, как и колбасные кружочки (тесто можно и раскатать, если нет стакана подходящего диаметра).

3. Берите кружок теста, на него кладите ломтик колбасы, сверху — ещё один кружок теста. Теперь сделайте по кругу несколько надрезов, оставляя серединку каждого "цветка" целой. Выверните наружу каждые две находящиеся рядом половинки лепестка.

4. Каждый цветочек смажьте яйцом и выпекайте до румяной корочки при температуре 180 градусов.

Источник: Eda. ru

Колбасные цветочки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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