Колбасные цветочки: вкусное угощение для чаепития или завтрака

Чудесные колбасные цветочки станут прекрасной заменой привычным бутербродам. Для их приготовления нужен минимум ингредиентов, а вкуснейшая домашняя выпечка порадует всех домашних!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Дрожжи разведите в воде. В нагретое молоко добавьте соль, сахар, масло и налейте его в воду с дрожжами. Всыпьте муку, перемешайте и оставьте тесто на 1 час отдохнуть и подняться. Пока тесто будет подходить, периодически его обминайте.
2. Колбасу нарежьте на кружки. Тесто раскатайте и стаканом или кружкой вырежете из него кружки такого же размера, как и колбасные кружочки (тесто можно и раскатать, если нет стакана подходящего диаметра).
3. Берите кружок теста, на него кладите ломтик колбасы, сверху — ещё один кружок теста. Теперь сделайте по кругу несколько надрезов, оставляя серединку каждого "цветка" целой. Выверните наружу каждые две находящиеся рядом половинки лепестка.
4. Каждый цветочек смажьте яйцом и выпекайте до румяной корочки при температуре 180 градусов.
Источник: Eda. ru
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