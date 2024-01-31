Пшённая каша в необычной подаче: аппетитный пшённик с курагой и изюмом

Попробуйте приготовить простой и вкусный рецепт блюда из пшённой крупы, известного как "пшённик". Хоть каша может казаться скучным выбором, уверяем вас, что это блюдо порадует даже самых требовательных гурманов!
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1 стакан пшена;
— 1 литр молока (лучше использовать топленое, домашнее молоко с высоким содержанием жира, но подойдет и магазинное молоко с жирностью 3,2%);
— 50-60 г сливочного масла;
— 1 чайная ложка соли (неполная);
— изюм или курага (по желанию);
— сахар (по вкусу).
Приступим к приготовлению:
1. Сначала хорошо промойте пшено, чтобы удалить белый налет, а затем залейте его горячей водой. Если хотите добавить изюм или курагу, промойте их отдельно и залейте водой.
2. В молоке (лучше всего топлёном и с высоким содержанием жира) размешайте сахар и соль.
3. Откиньте воду из пшена и, если используете изюм или курагу, отжмите их и нарежьте мелко. Затем смешайте их с пшеном.
4. Разложите пшено с изюмом или курагой в огнеупорную форму и аккуратно залейте молоком.
5. Нарежьте сливочное масло на небольшие кусочки и распределите их сверху, прямо на молоко.
6. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте в нее форму с пшёнником на 1 час 30 минут. Если пшенник начнет быстро зарумяниваться, снизьте температуру на 10 градусов.
7. Когда пшенник станет золотистым и будет отходить со стенок формы, выключите духовку, но оставьте пшённик в ней еще на 15 минут.
Вот и все! Теперь можно наслаждаться великолепным пшенником. Насыщенный вкус, нежная текстура и аромат этого блюда обязательно вас порадуют. Подавайте его горячим и наслаждайтесь каждой ложкой.
Источник: "Поварёнок.Ру"
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