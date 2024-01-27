Приготовьте куриную грудку таким способом: попробуете необычное сочное и сытное блюдо

Куриная грудка, приготовленная таким способом, очень ароматная и сочная.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Филе надрежьте так, чтобы в нём получились "кармашки".
2. В ёмкости соедините специи с грудкой и маслом.
3. Накрошите помидор, сыр натрите на тёрке. Перемешайте.
4. Грибы накрошите и обжарьте вместе с луком. Положите их к томату. Перемешайте, добавив сметану.
5. В "кармашки" положите начинку. Выпекайте блюдо около 40 минут при 180 градусах.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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