Приготовьте куриную грудку таким способом: попробуете необычное сочное и сытное блюдо

Куриные "кармашки" в духовке

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка, приготовленная таким способом, очень ароматная и сочная.

Ингредиенты:

куриная грудка (3 шт),

томат (1 шт),

шампиньоны (200 г),

лук (1 шт),

сыр (60 г),

сметана (2 ст. л),

масло оливковое (1 ст. л),

соль, перец (по вкусу),

паприка, сушёный чеснок, итальянские травы (по желанию).

Приготовление

1. Филе надрежьте так, чтобы в нём получились "кармашки".

2. В ёмкости соедините специи с грудкой и маслом.

3. Накрошите помидор, сыр натрите на тёрке. Перемешайте.

4. Грибы накрошите и обжарьте вместе с луком. Положите их к томату. Перемешайте, добавив сметану.

5. В "кармашки" положите начинку. Выпекайте блюдо около 40 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"