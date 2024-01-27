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Приготовьте куриную грудку таким способом: попробуете необычное сочное и сытное блюдо

Куриные "кармашки" в духовке

1:03
Еда

Куриная грудка, приготовленная таким способом, очень ароматная и сочная.

Ингредиенты:

  • куриная грудка (3 шт),
  • томат (1 шт),
  • шампиньоны (200 г),
  • лук (1 шт),
  • сыр (60 г),
  • сметана (2 ст. л),
  • масло оливковое (1 ст. л),
  • соль, перец (по вкусу),
  • паприка, сушёный чеснок, итальянские травы (по желанию).

Приготовление

1. Филе надрежьте так, чтобы в нём получились "кармашки".

2. В ёмкости соедините специи с грудкой и маслом.

3. Накрошите помидор, сыр натрите на тёрке. Перемешайте.

4. Грибы накрошите и обжарьте вместе с луком. Положите их к томату. Перемешайте, добавив сметану.

5. В "кармашки" положите начинку. Выпекайте блюдо около 40 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Фаршированные "кармашки" из куриного филе. Так их ещё никто не готовил!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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