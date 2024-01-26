Аппетитные креветки с кальмарами в духовке: вкусное и полезное блюдо для всей семьи

Приготовьте кальмары с креветками в духовке

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Морепродукты — ценный источник белка. Попробуйте приготовить креветки с кальмарами. Получается очень вкусное и сочное блюдо.

Фото: flickr.com by Ted Murphy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

креветки (300 г),

кальмары (2 шт),

петрушка (1 пучок),

чеснок (1 зубчик), оливковое масло (2-3 ст. л.),

паприка, соль, сушёный чеснок, базилик по вкусу.

Приготовление

1. Очистите кальмары и креветки.

2. Кальмары нарежьте в форме колец.

3 .Мелко накрошите петрушку и чеснок.

4. Возьмите миску и соедините в ней кальмары, креветки, петрушку, чеснок. Приправьте всё специями и оливковым маслом.

5. Возьмите форму для запекания, смажьте её небольшим количеством масла. Положите кальмары с креветками.

6. Выпекайте в духовке около десяти минут.

7. Готовое блюдо полейте мандариновым или апельсиновым соком.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"