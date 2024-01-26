Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные СПбГУ научили нейросеть распознавать эмоциональную речь
Business Insider: обстановка мрачная — Россия одержала верх над НАТО и Украиной
5 условий для получения шикарного урожая огурцов: сделаешь одну ошибку, опять будешь себя ругать
В России продадут новейший Lamborghini за 130 миллионов рублей
В США пропавший в 2014 году кот Стюарт вернулся к своей хозяйке
Головную боль неопытным хозяйкам причиняют эти 5 предметов интерьера, а надо радикально избавляться от них
Почему у меня в 30 лет есть прыщи и как их вылечить
Гороскоп на 27 января для всех знаков Зодиака
Фигурист Ковалёв не понимает, зачем самым юным спортсменкам прыгать четверные
Аппетитные креветки с кальмарами в духовке: вкусное и полезное блюдо для всей семьи

Приготовьте кальмары с креветками в духовке

1:06
Еда

Морепродукты — ценный источник белка. Попробуйте приготовить креветки с кальмарами. Получается очень вкусное и сочное блюдо.

Приготовьте кальмары с креветками в духовке
Фото: flickr.com by Ted Murphy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • креветки (300 г),
  • кальмары (2 шт),
  • петрушка (1 пучок),
  • чеснок (1 зубчик), оливковое масло (2-3 ст. л.),
  • паприка, соль, сушёный чеснок, базилик по вкусу.

Приготовление

1. Очистите кальмары и креветки.

2. Кальмары нарежьте в форме колец.

3 .Мелко накрошите петрушку и чеснок.

4. Возьмите миску и соедините в ней кальмары, креветки, петрушку, чеснок. Приправьте всё специями и оливковым маслом.

5. Возьмите форму для запекания, смажьте её небольшим количеством масла. Положите кальмары с креветками.

6. Выпекайте в духовке около десяти минут.

7. Готовое блюдо полейте мандариновым или апельсиновым соком.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Как приготовить морепродукты
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев Визит Путина в Калининград сильно перепугал Прибалтику и НАТО Дмитрий Плотников ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
Последние материалы
Учёные СПбГУ научили нейросеть распознавать эмоциональную речь
Business Insider: обстановка мрачная — Россия одержала верх над НАТО и Украиной
5 условий для получения шикарного урожая огурцов: сделаешь одну ошибку, опять будешь себя ругать
В России продадут новейший Lamborghini за 130 миллионов рублей
В США пропавший в 2014 году кот Стюарт вернулся к своей хозяйке
Приготовьте кальмары с креветками в духовке
Головную боль неопытным хозяйкам причиняют эти 5 предметов интерьера, а надо радикально избавляться от них
Почему у меня в 30 лет есть прыщи и как их вылечить
Гороскоп на 27 января для всех знаков Зодиака
Фигурист Ковалёв не понимает, зачем самым юным спортсменкам прыгать четверные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников