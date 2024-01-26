Аппетитные креветки с кальмарами в духовке: вкусное и полезное блюдо для всей семьи

Морепродукты — ценный источник белка. Попробуйте приготовить креветки с кальмарами. Получается очень вкусное и сочное блюдо.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Очистите кальмары и креветки.
2. Кальмары нарежьте в форме колец.
3 .Мелко накрошите петрушку и чеснок.
4. Возьмите миску и соедините в ней кальмары, креветки, петрушку, чеснок. Приправьте всё специями и оливковым маслом.
5. Возьмите форму для запекания, смажьте её небольшим количеством масла. Положите кальмары с креветками.
6. Выпекайте в духовке около десяти минут.
7. Готовое блюдо полейте мандариновым или апельсиновым соком.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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