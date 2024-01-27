Мороженое из трёх ингредиентов покорит вкусом: на магазинное не взглянете

Вкуснейшее мороженое из банана, какао, сгущёнки

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Это простое домашнее мороженое ничем не уступает магазинному. Оно не будет содержать искусственных красителей и ароматизаторов.

Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

банан (2 шт),

какао-порошок (2 ч. л),

сгущённое молоко (1 ст. л).

Приготовление

1. Очищенные бананы нарежьте на крупные куски и отправьте в морозилку замораживаться.

2. После заморозки в чашу блендере сложите бананы, какао и сгущённое молоко. Всё перебейте до однородного состояния.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"