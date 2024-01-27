Мороженое из трёх ингредиентов покорит вкусом: на магазинное не взглянете

Это простое домашнее мороженое ничем не уступает магазинному. Оно не будет содержать искусственных красителей и ароматизаторов.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Очищенные бананы нарежьте на крупные куски и отправьте в морозилку замораживаться.
2. После заморозки в чашу блендере сложите бананы, какао и сгущённое молоко. Всё перебейте до однородного состояния.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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