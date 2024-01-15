Повар поделился секретами приготовления первоклассной ухи

Повар Никита Катков в беседе с Pravda. Ru рассказал, какая рыба лучше всего подходит для ухи.
Кулинар рассказал, что выбор рыбы для пригтовления ухи зависит от региона проживания и вкуса человека.
"Но побольшей части используется карп, щука, окунь и судак. У всех этих видов рыб очень мягкое и нежное мясо, оно хорошо сочетается с овощами и специями, имеет насыщенный вкус и не очень дорогое. Рекомендуется использовать свежую, только что пойманную рыбу, это поможет лучше сохранить вкус и качество блюд", — дал рекомендации Катков.
Он советует добавить в уху разнообразные овощи — лук, морковь, картофель, перец.
"Это всё придаст более насыщенный вкус и аромат. Рыбу не стоит пережаривать и переваривать. Ну и конечно по своему вкусу можно добавлять огромное количество специй, приправ. Это может быть перец, укроп, петрушка, лавровый лист и многое другое", — объяснил специалист.
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