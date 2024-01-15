Повар поделился секретами приготовления первоклассной ухи

Повар рассказал, как приготовить вкусную уху

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Повар Никита Катков в беседе с Pravda. Ru рассказал, какая рыба лучше всего подходит для ухи.

Фото: https://www.flickr.com/photos/phploveme/3505904827 by by Junho Jung at Flickr from South Korea

Кулинар рассказал, что выбор рыбы для пригтовления ухи зависит от региона проживания и вкуса человека.

"Но побольшей части используется карп, щука, окунь и судак. У всех этих видов рыб очень мягкое и нежное мясо, оно хорошо сочетается с овощами и специями, имеет насыщенный вкус и не очень дорогое. Рекомендуется использовать свежую, только что пойманную рыбу, это поможет лучше сохранить вкус и качество блюд", — дал рекомендации Катков.

Он советует добавить в уху разнообразные овощи — лук, морковь, картофель, перец.