Огуречный суп "По-польски": такой вкусный, что большой кастрюли всегда мало

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Огуречный суп "По-польски" напоминает традиционный рассольник, однако вкус и способ приготовления у него другие. Этот суп рекомендует дзен-канал "Готовим с Калниной Натальей". Автор уверяет, что семье так понравится этот супчик, что они постоянно будут просить добавки!

Фото: wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

500 г мяса на косточке;

2 — 2,5 литра воды;

3 картофелины;

1 луковица для бульона + 1-2 луковицы для супа;

1 морковь;

5 солёных или маринованных огурцов;

150 мл огуречного рассола;

пара лавровых листиков;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. муки;

3-4 ст. л. сметаны;

соль, чёрный перец, зелень по вкусу.

Приготовление

1. Сварите бульон. Для этого залейте мясо на косточке водой и варите до готовности на небольшом огне, добавив соль, лавровый лист и луковицу. (говядина варится примерно 1.5 часа, курица — минут 40).

2. Картофель нарежьте соломкой или кубиком, луковицу мелко нарежьте кубиками. Морковь и солёные или маринованные огурцы натрите на крупной тёрке.

3. Из готового бульона достаньте сваренное мясо. Положите в него картофель.

4. На сковороде на растительном масле обжарьте нарезанный лук. Добавьте к луку натёртую морковь и жарьте ещё минуты две. Переложите обжаренные лук с морковью в суп.

5. Положите в суп натёртые огурцы и налейте огуречный рассол.

6. Отделите мясо от косточки и положите в суп. Добавьте 1 ч. л. соли, потомите на медленном огне несколько минут.

7. В отдельной ёмкости смешайте сметану с 1 ч. л. муки и 100 мл горячей воды. Хорошо перемешайте и добавьте сметанную смесь в суп, дайте ему закипеть, поварите 2-3 минуты и выключите огонь.

Суп получается нежный, наваристый и очень вкусный!