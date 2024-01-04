Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем автомобилистам-новичкам представлять яйцо под педалью акселератора
WSJ: РФ в последние дни получила от КНДР десятки ракет и ещё получит их у Ирана
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Выбор сухого корма для кошек и собак: на что стоит ориентироваться
Подкормка из яичной скорлупы очень полезна для растений
От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства
В Казахстане объяснили, почему отключают российские телеканалы
Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока
Опытнейшие водители знают, что это за бумажка, с помощью которой быстро очищается приборная доска

Огуречный суп "По-польски": такой вкусный, что большой кастрюли всегда мало

2:20
Еда

Огуречный суп "По-польски" напоминает традиционный рассольник, однако вкус и способ приготовления у него другие. Этот суп рекомендует дзен-канал "Готовим с Калниной Натальей". Автор уверяет, что семье так понравится этот супчик, что они постоянно будут просить добавки!

Огуречный суп "По-польски": такой вкусный, что большой кастрюли всегда мало
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 500 г мяса на косточке;
  • 2 — 2,5 литра воды;
  • 3 картофелины;
  • 1 луковица для бульона + 1-2 луковицы для супа;
  • 1 морковь;
  • 5 солёных или маринованных огурцов;
  • 150 мл огуречного рассола;
  • пара лавровых листиков;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. муки;
  • 3-4 ст. л. сметаны;
  • соль, чёрный перец, зелень по вкусу.

Приготовление

1. Сварите бульон. Для этого залейте мясо на косточке водой и варите до готовности на небольшом огне, добавив соль, лавровый лист и луковицу. (говядина варится примерно 1.5 часа, курица — минут 40).

2. Картофель нарежьте соломкой или кубиком, луковицу мелко нарежьте кубиками. Морковь и солёные или маринованные огурцы натрите на крупной тёрке.

3. Из готового бульона достаньте сваренное мясо. Положите в него картофель.

4. На сковороде на растительном масле обжарьте нарезанный лук. Добавьте к луку натёртую морковь и жарьте ещё минуты две. Переложите обжаренные лук с морковью в суп.

5. Положите в суп натёртые огурцы и налейте огуречный рассол.

6. Отделите мясо от косточки и положите в суп. Добавьте 1 ч. л. соли, потомите на медленном огне несколько минут.

7. В отдельной ёмкости смешайте сметану с 1 ч. л. муки и 100 мл горячей воды. Хорошо перемешайте и добавьте сметанную смесь в суп, дайте ему закипеть, поварите 2-3 минуты и выключите огонь.

Суп получается нежный, наваристый и очень вкусный!

Суп "По-польски". Варю большую кастрюлю и не хватает!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Россия сбила один из последних Су-27 ВВСУ. Почему фланкеры Киева незаменимы Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Последние материалы
От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства
В Казахстане объяснили, почему отключают российские телеканалы
Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока
Опытнейшие водители знают, что это за бумажка, с помощью которой быстро очищается приборная доска
Назван самый популярный вид стрелок в макияже
Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней
Деревянная прищепка в салоне автомобиля: зачем опытные водители возят ее с собой
Автоэксперты рассказали как понять, что двигатель "умер"
Как сделать модные брови-ниточки без пинцета — лайфхак от голливудских звезд
Мясной салат в капустой и морковью: сытный ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников