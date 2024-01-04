Огуречный суп "По-польски" напоминает традиционный рассольник, однако вкус и способ приготовления у него другие. Этот суп рекомендует дзен-канал "Готовим с Калниной Натальей". Автор уверяет, что семье так понравится этот супчик, что они постоянно будут просить добавки!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Сварите бульон. Для этого залейте мясо на косточке водой и варите до готовности на небольшом огне, добавив соль, лавровый лист и луковицу. (говядина варится примерно 1.5 часа, курица — минут 40).
2. Картофель нарежьте соломкой или кубиком, луковицу мелко нарежьте кубиками. Морковь и солёные или маринованные огурцы натрите на крупной тёрке.
3. Из готового бульона достаньте сваренное мясо. Положите в него картофель.
4. На сковороде на растительном масле обжарьте нарезанный лук. Добавьте к луку натёртую морковь и жарьте ещё минуты две. Переложите обжаренные лук с морковью в суп.
5. Положите в суп натёртые огурцы и налейте огуречный рассол.
6. Отделите мясо от косточки и положите в суп. Добавьте 1 ч. л. соли, потомите на медленном огне несколько минут.
7. В отдельной ёмкости смешайте сметану с 1 ч. л. муки и 100 мл горячей воды. Хорошо перемешайте и добавьте сметанную смесь в суп, дайте ему закипеть, поварите 2-3 минуты и выключите огонь.
Суп получается нежный, наваристый и очень вкусный!
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