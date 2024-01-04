Сосиски с сыром в лаваше: "ленивый" перекус на новогодние каникулы

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Сосиски, обжаренные с сыром в лаваше, выручат в длинные новогодние каникулы, когда не хочется тратить время на готовку. Идея от VK-сообщества "Короче, рецепты" крайне проста. Секрет этого простого, но вкусного блюда — в яичном кляре, в который обмакиваются сосиски перед жаркой.

Фото: wikimedia.org by Finbar.concaig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

сосиски;

тонкий армянский лаваш;

тёртый на тёрке любой твёрдый сыр;

немного сливочного масла;

2 яйца для кляра.

Приготовление

1. Твёрдый сыр натрите на тёрке.

2. Лаваш нарежьте на прямоугольники (по длине сосиски).

3. Каждый прямоугольник из лаваша смажьте тонким слоем сливочного масла для сочности, положите на край сосиску, рядом насыпьте тёртый сыр, аккуратно заверните просто трубочкой или конвертиком.

4. Яйца слегка взбейте вилкой с щепоткой соли. Обмакните подготовленные сосиски в лаваше с сыром в яичную смесь и обжарьте на сковороде на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.