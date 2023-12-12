Блюдо на скорую руку: сосиски в лаваше станут сытным завтраком

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам надоели каши и яичница на завтрак, то пора попробовать что-нибудь новенькое. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" предложить вариант рецепта для утреннего приёма пиши. Сосиски в лаваше можно приготовить на скорую руку, блюдо отлично разнообразит меню. Данный рецепт можно использовать и для перекуса. Также эти сосиски очень удобно брать с собой на работу или в путешествие.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты

Лаваш

Сосиска

Яйцо

Сыр

Майонез

Приготовление

1. Лаваш разрежьте на небольшие прямоугольники. Смажьте майонезом, на один конец положите сосиску, натёртое на крупной терке яйцо и сыр.

2. Всё аккуратно заверните и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

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