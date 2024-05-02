Эти сорта георгинов удивят красивейшим цветением: наполните сад яркими красками

Интересные сорта георгинов

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Георгины — популярные цветы, которые можно увидеть практически на любом частном участке. Они высоко ценятся за своё роскошное цветение, неприхотливость и способность приспосабливаться к различным условиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Одним из преимуществ этих цветов является их продолжительное цветение — с середины лета до самых первых заморозков. Весь этот период они радуют глаз разнообразными оттенками, от лимонных и оранжевых до пурпурных и малиновых.

Существует огромное разнообразие форм и видов георгин, приведены лишь некоторые из самых популярных и красивых сортов.

Сорт "Ламбада" отличается нежно-розовыми лепестками с более тёмной серединой, обычно имеет диаметр цветка около 15 см и высоту до метра.

Сорт "Ромео" выделяется красивым алым оттенком, невысокий, обычно до 55 см, и цветет до поздней осени.

Сорт "Седакшн" привлекает внимание своей необычной окраской — белые лепестки с сиреневым тоном, с диаметром около 11 см и высотой до 110 см.

Сорт "Эдинбург" известен эффектными цветами с тёмно-малиновыми лепестками и белоснежными кончиками, высотой в среднем 90 см и диаметром цветка около 10 см. Однако этот сорт не очень зимостойкий.