Эти сорта георгинов удивят красивейшим цветением: наполните сад яркими красками

Георгины — популярные цветы, которые можно увидеть практически на любом частном участке. Они высоко ценятся за своё роскошное цветение, неприхотливость и способность приспосабливаться к различным условиям.
Одним из преимуществ этих цветов является их продолжительное цветение — с середины лета до самых первых заморозков. Весь этот период они радуют глаз разнообразными оттенками, от лимонных и оранжевых до пурпурных и малиновых.
Существует огромное разнообразие форм и видов георгин, приведены лишь некоторые из самых популярных и красивых сортов.
Сорт "Ламбада" отличается нежно-розовыми лепестками с более тёмной серединой, обычно имеет диаметр цветка около 15 см и высоту до метра.
Сорт "Ромео" выделяется красивым алым оттенком, невысокий, обычно до 55 см, и цветет до поздней осени.
Сорт "Седакшн" привлекает внимание своей необычной окраской — белые лепестки с сиреневым тоном, с диаметром около 11 см и высотой до 110 см.
Сорт "Эдинбург" известен эффектными цветами с тёмно-малиновыми лепестками и белоснежными кончиками, высотой в среднем 90 см и диаметром цветка около 10 см. Однако этот сорт не очень зимостойкий.
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