Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыжий кот Нуранг стал звездой в аэропорте Бангкока
Как приготовить крем-брюле из кукурузы
SpaceX запустила бронирование мест для полетов туристов в космос
Интересные сорта георгинов
Андрей Малахов поделился фото с необычной свадьбы
Как самостоятельно определить возраст кошки
Адвокат Канатан сообщил о сроках экстрадиции Промеса в Нидерланды
Капремонт россиянам обойдется в 1,6 тыс. чашек кофе
Породы собак для социофобов
Лайфхаки для выбора одежды с большой грудью: советы стилистов

Советы по выбору одежды, если у вас большая грудь

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Для некоторых женщин большая грудь является объектом зависти, но для других это становится проблемой при выборе подходящей одежды. Чтобы помочь дамам с пышными формами, мы обратились за советом к стилистам, которые поделились лайфхаками по подбору одежды для данного типа фигуры.

Советы по выбору одежды, если у вас большая грудь
Фото: Wikipedia by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важно учитывать, что не все модели топов подходят для женщин с большой грудью. Кроп-топы, например, не самый лучший выбор, так как они акцентируют внимание на прессе и могут сделать грудь еще более заметной. Более уместным вариантом будут удлиненные модели, которые не привлекают излишнего внимания к декольте.

Также следует обратить внимание на тип рукавов. Приспущенные рукава могут создать дополнительный объем в области груди, что не всегда выглядит выгодно. Рекомендуется выбирать модели с рукавами "овечьей ножки", которые придадут образу легкости, а внимание будет сосредоточено на плечах, а не на груди.

Кроме того, следует избегать излишнего блеска и бликов в области груди, так как это может привлечь еще больше внимания к этой зоне. Декоративные элементы, такие как стразы и пайетки, лучше располагать в области бедер или талии, чтобы создать баланс в образе и избежать вульгарного вида.


 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Андрей Малахов поделился фото с необычной свадьбы
Как самостоятельно определить возраст кошки
Капремонт россиянам обойдется в 1,6 тыс. чашек кофе
Адвокат Канатан сообщил о сроках экстрадиции Промеса в Нидерланды
Породы собак для социофобов
"Абсолют Страхование" увеличило ёмкость облигаторной морской программы на 25%
Японские рыболовы вылавливают российского лосося
Леонардо Ди Каприо по-русски: на Алтае снимают фильм о приключениях актёра
Врач Тимаков: при купании важно избегать водоёмов, где обитают перелётные птицы
Туры в Грецию летом начинаются от 28 тысячи рублей за двоих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников