Лайфхаки для выбора одежды с большой грудью: советы стилистов

Советы по выбору одежды, если у вас большая грудь

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для некоторых женщин большая грудь является объектом зависти, но для других это становится проблемой при выборе подходящей одежды. Чтобы помочь дамам с пышными формами, мы обратились за советом к стилистам, которые поделились лайфхаками по подбору одежды для данного типа фигуры.

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Важно учитывать, что не все модели топов подходят для женщин с большой грудью. Кроп-топы, например, не самый лучший выбор, так как они акцентируют внимание на прессе и могут сделать грудь еще более заметной. Более уместным вариантом будут удлиненные модели, которые не привлекают излишнего внимания к декольте.

Также следует обратить внимание на тип рукавов. Приспущенные рукава могут создать дополнительный объем в области груди, что не всегда выглядит выгодно. Рекомендуется выбирать модели с рукавами "овечьей ножки", которые придадут образу легкости, а внимание будет сосредоточено на плечах, а не на груди.

Кроме того, следует избегать излишнего блеска и бликов в области груди, так как это может привлечь еще больше внимания к этой зоне. Декоративные элементы, такие как стразы и пайетки, лучше располагать в области бедер или талии, чтобы создать баланс в образе и избежать вульгарного вида.



