Этот салат с красной рыбой станет королём вашего новогоднего стола

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат станет королём новогоднего стола и съедят его первым!

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты:

яйцо - 6 штук,

слабосолёная красная рыба - 200 грамм,

огурец - 1 штука,

зеленый лук - 1 "стрелка"

укроп - 1 веточка.

Заправка:

сметана 20% - 4 столовые ложки,

творожный сыр - 4 столовые ложки,

горчица - 1 чайная ложка,

чеснок - 3 зубчика,

соленый огурец - по вкусу,

лимонный сок - по вкусу.

Нарезаем кубиками красную рыбу, свежие огурцы, отварные яйца и зелень. Майонез здесь не пригодится мы готовим свою заправку: берём сметану, горчицу, три зубчика чеснока, лимонный сок, творожный сыр, пару долек солёного огурца. Заправляем и наслаждаемся!

Приятного аппетита и с "наступающим"!

Автор рецепта vkusnye_retcepti.