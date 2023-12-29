Этот салат станет королём новогоднего стола и съедят его первым!
Ингредиенты:
Заправка:
Нарезаем кубиками красную рыбу, свежие огурцы, отварные яйца и зелень. Майонез здесь не пригодится мы готовим свою заправку: берём сметану, горчицу, три зубчика чеснока, лимонный сок, творожный сыр, пару долек солёного огурца. Заправляем и наслаждаемся!
Приятного аппетита и с "наступающим"!
Автор рецепта vkusnye_retcepti.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.