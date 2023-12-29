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Этот салат с красной рыбой станет королём вашего новогоднего стола

0:59
Еда

Этот салат станет королём новогоднего стола и съедят его первым!

Этот салат с красной рыбой станет королём вашего новогоднего стола
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты:

  • яйцо - 6 штук,
  • слабосолёная красная рыба - 200 грамм,
  • огурец - 1 штука,
  • зеленый лук - 1 "стрелка"
  • укроп - 1 веточка.

Заправка:

  • сметана 20% - 4 столовые ложки,
  • творожный сыр - 4 столовые ложки,
  • горчица - 1 чайная ложка,
  • чеснок - 3 зубчика,
  • соленый огурец - по вкусу,
  • лимонный сок - по вкусу.

Нарезаем кубиками красную рыбу, свежие огурцы, отварные яйца и зелень. Майонез здесь не пригодится мы готовим свою заправку: берём сметану, горчицу, три зубчика чеснока, лимонный сок, творожный сыр, пару долек солёного огурца. Заправляем и наслаждаемся!

Приятного аппетита и с "наступающим"!

Автор рецепта vkusnye_retcepti.

Этот салат с красной рыбкой станет королём новогоднего стола
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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