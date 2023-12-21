Очень простая и вкусная закуска, которую любят абсолютно все. Называется она "помидоры с сыром".
Эту закуску мы помним прямо из детства
Ингредиенты:
Собственно само приготовление.
Мелко натираем на тёрке сыр, добавляем туда давленный чеснок, по вкусу добавляем майонез и всё это перемешиваем.
Помидоры, нарезанные около сантиметра смазываем нашей пастой и подаем на стол.
Вот так дёшево и сердито - приятного аппетита!
Автор mitrofanenkova.
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