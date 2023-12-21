Невероятно простая и вкусная закуска: помидоры с сыром

Очень простая и вкусная закуска, которую любят абсолютно все. Называется она "помидоры с сыром".

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Эту закуску мы помним прямо из детства

Ингредиенты:

помидор — 1-2 шт

сыр — 100-150 гр

чеснок — 2-3 зубчика

майонез — по вкусу

Собственно само приготовление.

Мелко натираем на тёрке сыр, добавляем туда давленный чеснок, по вкусу добавляем майонез и всё это перемешиваем.

Помидоры, нарезанные около сантиметра смазываем нашей пастой и подаем на стол.

Вот так дёшево и сердито - приятного аппетита!

Автор mitrofanenkova.