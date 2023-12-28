Daily Mail: безалкогольное пиво может содержать слишком много сахара

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетологи рассказали, что безалкогольное и слабоалкогольное пиво может содержать слишком большое количество сахара и калорий. В связи с этим его частое употребление может привести к набору лишнего веса. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

И хотя производители позиционируют данный напиток как более здоровую альтернативу традиционному виду напитка, эксперты советуют потребителям вначале ознакомиться с составом.

Так, по словам директора производству крупной американской компании, выпускающей безалкогольное пиво Big Drop, Джонни Клейтона, в пиве стандартной крепости алкоголь образуется за счёт дрожжей, перерабатывающих сахар. В итоге в процессе ферментации он превращается в алкоголь.

Что же касается безалкогольного пива, добавляет американский диетолог Фэй Томпсон, некоторые его виды могут содержать в четыре раза больше сахара, чем традиционные аналоги. Поэтому злоупотребление им может привести к превышению дневной нормы потребления сахара.