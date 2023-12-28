Крабовые палочки — верный помощник каждой хозяйки, которая готовит стол к Новому году. Попробуйте приготовить небольшой закусочный тортик из крабовых палочек с яйцами, сыром и чесноком по рекомендации дзен-сообщества "Рецепты на кухне". Она смотрится очень нарядно и украсит ваш новогодний стол!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отварные яйца и сыр натрите на тёрке. Пропустите через пресс чеснок. Добавьте к натёртым яйцам, сыру и чесноку майонез, перемешайте.
2. Каждую крабовую палочку разверните, кладите на плоскую тарелку, сверху намазывайте подготовленной яично-сырной массой. Сверху опять положите развёрнутую крабовую палочку, снова нанесите слой натёртого сыра с яйцами и чесноком. Далее опять развёрнутая крабовая палочка, и слой сырной массы. Таким образом поступите со всеми крабовыми палочками и всей сырно-яичной массой.
3. Готовый закусочный прямоугольный "тортик" щедро посыпьте сыром.
В итоге у вас получится очень эффектная слоёная закуска!
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