Отличная закуска на новогодний стол с крабовыми палочками: за копейки, а так вкусно

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Крабовые палочки — верный помощник каждой хозяйки, которая готовит стол к Новому году. Попробуйте приготовить небольшой закусочный тортик из крабовых палочек с яйцами, сыром и чесноком по рекомендации дзен-сообщества "Рецепты на кухне". Она смотрится очень нарядно и украсит ваш новогодний стол!

Фото: wikimedia.org by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

большая упаковка крабовых палочек (250 г);

6 яиц;

120 г майонеза;

150 г сыра;

4 зубчика чеснока.

Приготовление

1. Отварные яйца и сыр натрите на тёрке. Пропустите через пресс чеснок. Добавьте к натёртым яйцам, сыру и чесноку майонез, перемешайте.

2. Каждую крабовую палочку разверните, кладите на плоскую тарелку, сверху намазывайте подготовленной яично-сырной массой. Сверху опять положите развёрнутую крабовую палочку, снова нанесите слой натёртого сыра с яйцами и чесноком. Далее опять развёрнутая крабовая палочка, и слой сырной массы. Таким образом поступите со всеми крабовыми палочками и всей сырно-яичной массой.

3. Готовый закусочный прямоугольный "тортик" щедро посыпьте сыром.

В итоге у вас получится очень эффектная слоёная закуска!