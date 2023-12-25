На праздничный стол не хочется тратить весь день 31 декабря. И не нужно! Приготовьте очень простой салат из крабовых палочек с фасолью. При всей своей простоте он получается необыкновенно вкусным, и съедается одним из первых! Рецепт предоставлен дзен-каналом "Супер невестка".
Вам понадобится:
Приготовление
1. Нарежьте крабовые палочки кружочками.
2. Свежие огурцы нарежьте кубиками или соломкой.
3. В миску положите нарезанные крабовые палочки, огурцы, добавьте банку красной фасоли. Добавьте пропущенный через пресс чеснок.
4. Приготовьте домашний майонез. Для этого возьмите растительное масло, добавьте в него соль, сахар, лимонный сок, горчицу, яйцо, взбивайте блендером 1 минуту. Если нет желания возиться с приготовлением домашнего майонеза, можно взять магазинный.
5. Добавьте майонез к нарезанным огурцам, крабовым палочкам и фасоли, перемешайте.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.