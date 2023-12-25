Очень простой салат с крабовыми палочками и фасолью: готовится буквально за пять минут, и все в восторге!

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

На праздничный стол не хочется тратить весь день 31 декабря. И не нужно! Приготовьте очень простой салат из крабовых палочек с фасолью. При всей своей простоте он получается необыкновенно вкусным, и съедается одним из первых! Рецепт предоставлен дзен-каналом "Супер невестка".

Фото: openverse.org by Girl Interrupted Eating is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобится:

крабовые палочки (1 пачка 200 г);

2-3 свежих огурца;

1 банка красной консервированной фасоли;

2 зубчика чеснока.;

для домашнего майонеза: 200 мл растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1/3 ч. л. соли, 1 ч. л. лимонного сока, 0,5 ч. л. горчицы, 1 яйцо (при желании домашний майонез можно заменить магазинным).

Приготовление

1. Нарежьте крабовые палочки кружочками.

2. Свежие огурцы нарежьте кубиками или соломкой.

3. В миску положите нарезанные крабовые палочки, огурцы, добавьте банку красной фасоли. Добавьте пропущенный через пресс чеснок.

4. Приготовьте домашний майонез. Для этого возьмите растительное масло, добавьте в него соль, сахар, лимонный сок, горчицу, яйцо, взбивайте блендером 1 минуту. Если нет желания возиться с приготовлением домашнего майонеза, можно взять магазинный.

5. Добавьте майонез к нарезанным огурцам, крабовым палочкам и фасоли, перемешайте.