Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

На приготовление новогодних кушаний не хочется тратить много времени. Группа ВКонтакте "Вкусный формат| Кулинария| Хозяйкины" хитрости предлагает приготовить простую и необыкновенно вкусную закуску с крабовыми палочками, на приготовление которой уйдёт буквально 10 минут.

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Для приготовления потребуются: одна пачка крабовых палочек (200 гр), 1 яйцо, 1 свежий огурец, 30 гр грецких орехов, 2 столовые ложки майонеза, зелень петрушки и укропа.

1. Сначала нужно сделать заготовку: развернуть каждую крабовую палочку, получившуюся пластину нарезать на большие прямоугольники, срезав края.

2. В отдельной миске смешать обрезки крабовых палочек (нарезать мелкими кубиками), добавить к ним также нарезанный мелким кубиком огурец, измельчённую зелень укропа и ядра грецких орехов. Добавить натёртое на тёрке варёное яйцо, 2 столовые ложки майонеза и перемешать до однородности.

3. После этого нужно взять приготовленные пластинки из развёрнутых крабовых палочек, положить на каждую столовую ложку приготовленной начинки и свернуть "кулёчком". Красиво разложите "кулёчки" на тарелку и украсьте зеленью. Приятного аппетита!