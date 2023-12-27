Рецепт дрожжевого теста для любой выпечки

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт позволит получить универсальное дрожжевое тесто, которое подойдёт для самой разной выпечки: пирогов, пиццы, булочек, пирожков, хачапури. Им поделилась блогер Алёна Морозик alenka. morozik в своём Telegram-канале.

Фото: "Пицца Маргарита" by ANYP is licensed under CC BY-SA 4.0.

Если вы всё это тесто собираетесь использовать сразу, то оно должно два раза подняться в тёплом месте, а только потом из него можно что-то готовить. Перед выпеканием дать постоять на противне ещё 15-20 минут.

А ещё можно это тесто приготовить вечером, а утром выпекать.

"Готовое тесто я кладу в пакет, оставляю в пакете много места, раза в 2-3 больше, чем само тесто. Завязываю пакет и убираю его в холодильник на ночь", — отмечает блогер.

Тесто за ночь в холодильнике поднимется (для этого нужно оставить место в пакете). А утром отщипываем от него сколько нужно печь. Подняться ставить только перед выпеканием, уже на противне, на 15-20 минут. Хранить приготовленное тесто в холодильнике можно до трёх дней.

Ингредиенты:

500 гр. молока.

600 гр. муки.

11 гр. дрожжей быстрорастворимых.

2 ст. л сахара.

1 ч. л соли.

4 ст. л растительного масла.

Приготовление:

В тёплое молоко засыпаем дрожжи, соль, сахар и масло (можно оливковое). Всё перемешать и добавить муку. Если тесто совсем липкое, положить ещё 50 грамм муки. В конце можно добавить немного масла, чтобы не липло к рукам.

Блогер рассказала, что из этой порции теста пекла пиццу, булочки с изюмом и сосиски в тесте. Для этого просто поделила тесто на три части.

"На булочки раскатала тесто смазала размягченным сливочным маслом, посыпала сверху сахаром и изюмом. Свернула в трубочку и нарезала на шайбы. Выпекала при 180 гр минут 45-50. Сверху заливаем заливкой 350 гр сметаны 25% смешать с сахарной пудрой 130 гр", — рассказала блогер.