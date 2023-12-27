Этот рецепт позволит получить универсальное дрожжевое тесто, которое подойдёт для самой разной выпечки: пирогов, пиццы, булочек, пирожков, хачапури. Им поделилась блогер Алёна Морозик alenka. morozik в своём Telegram-канале.
Если вы всё это тесто собираетесь использовать сразу, то оно должно два раза подняться в тёплом месте, а только потом из него можно что-то готовить. Перед выпеканием дать постоять на противне ещё 15-20 минут.
А ещё можно это тесто приготовить вечером, а утром выпекать.
"Готовое тесто я кладу в пакет, оставляю в пакете много места, раза в 2-3 больше, чем само тесто. Завязываю пакет и убираю его в холодильник на ночь", — отмечает блогер.
Тесто за ночь в холодильнике поднимется (для этого нужно оставить место в пакете). А утром отщипываем от него сколько нужно печь. Подняться ставить только перед выпеканием, уже на противне, на 15-20 минут. Хранить приготовленное тесто в холодильнике можно до трёх дней.
Ингредиенты:
Приготовление:
В тёплое молоко засыпаем дрожжи, соль, сахар и масло (можно оливковое). Всё перемешать и добавить муку. Если тесто совсем липкое, положить ещё 50 грамм муки. В конце можно добавить немного масла, чтобы не липло к рукам.
Блогер рассказала, что из этой порции теста пекла пиццу, булочки с изюмом и сосиски в тесте. Для этого просто поделила тесто на три части.
"На булочки раскатала тесто смазала размягченным сливочным маслом, посыпала сверху сахаром и изюмом. Свернула в трубочку и нарезала на шайбы. Выпекала при 180 гр минут 45-50. Сверху заливаем заливкой 350 гр сметаны 25% смешать с сахарной пудрой 130 гр", — рассказала блогер.
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