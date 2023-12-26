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Оригинальный салат муравейник в картофелем фри: не останется без внимания на новогоднем столе

2:03
Еда

Салат "Муравейник" с хрустящим домашним картофелем фри достоин того, чтобы оказаться у вас на новогоднем столе! Для его приготовления нужны простые продукты, делать его несложно, а на вкус это блюдо получается просто восхитительным.

Оригинальный салат муравейник в картофелем фри: не останется без внимания на новогоднем столе
Фото: wikimedia.org by Stokkestijn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как утверждает YouTube-канал "Time to eat", салат "Муравейник" получается таким оригинальным, что за праздничным столом съедается одним из первых.

Ингредиенты:

  • 200 г отварной курицы;
  • 2 свежих помидора;
  • 2 свежих огурца;
  • 3 картофелины;
  • 100 г сыра;
  • зелень;
  • майонез;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец.

Приготовление

1. Сначала приготовьте домашний картофель фри. Для этого сырой картофель натрите на крупной тёрке, как следует промойте холодной водой и просушите, выложив на бумажное полотенце.

2. Теперь картофель можно обжарить. Для этого в глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла и обжаривайте натёртый картофель небольшими порциями (чтобы картофель как бы плавал в масла во время жарки). Обжаривать картофель нужно быстро, вынимая порцию, как только она стала золотистой.

3. Мелкими кусочками нарежьте курицу, огурец и помидоры аккуратно нарежьте соломкой.

4. Соберите салат слоями. Первый слой — отварная нарезанная курица, на которую нужно нанести тонкий слой или сетку из майонеза. Второй слой — нарезанные огурцы плюс сетка из майонеза. Третий слой — нарезанные помидоры, покрытые сеткой из майонеза.

5. На слой из помидоров добавьте измельчённый чеснок, подсолите и поперчите по вкусу. Четвёртый слой — натёртый на тёрке сыр плюс сетка из майонеза.

6. Повторите все слои ещё раз. Сверху щедро посыпьте салат картофелем фри и украсьте зеленью.

Уж очень он вкусный салат от которого я не могу отказаться
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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