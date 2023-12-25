Картофель по-хассельбекски — это потрясающее по внешнему виду и вкусное картофельное блюдо, которое произведет впечатление на ваших гостей.
Для приготовления по этому рецепту картофель нарежьте тонкими ломтиками, оставив дно нетронутым.
Выложите картофель в форму для запекания и сбрызните растопленным сливочным и оливковым маслом. Приправьте солью, перцем и травами и специями на ваш выбор.
Запекайте в духовке, пока картофель не станет хрустящим снаружи и нежным внутри.
Картофель Хассельбек можно приправить различными травами и специями, чтобы усилить его вкус. Некоторые популярные варианты включают розмарин, тимьян, чесночный порошок, паприку и сыр пармезан. Поэкспериментируйте с различными сочетаниями, чтобы найти свой любимый вкус.
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