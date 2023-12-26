Нутрициолог рассказала, как снизить вредность блюд новогоднего стола: вместо селёдки — салат с рыбой

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как сделать традиционные новогодние блюда более полезными.

Фото: Own work by Koshelyev

Эксперт считает, что наиболее вредным блюдом застолья в Новый год является селёдка под шубой, так как этот салат содержит большое количество майонеза и в нём намешано много ингредиентов.

"На самом деле можно её заменить, и будет немножечко отличаться от традиционной, но гораздо полезнее, то есть тот же майонез хотя бы сделать домашним — это уже большой скачок в лучшую сторону", — объяснила специалист.

Шарапова раскритиковала и мясо с картофелем, так как желудку тяжело переваривать такую еду в ночное время.

"Сладкие газированные напитки, в том числе алкогольные, то есть там, где содержится сахар, он гораздо лучше быстрее бродит, и поэтому хуже становится человеку, то есть тут тоже лучше выбирать какие-то сухие напитки", — предупредила нутрициолог.

Специалист по питанию советует делать как можно больше овощных блюд.

"Если горячее, то не зажаривать, а всё-таки чтобы это было какое-то либо томление, либо запекать без майонезных добавок. В салаты немножечко можно тоже добавить овощей, то есть сделать вместо, допустим, селёдки салат с рыбой, но чтобы была зелёная зелень, была красная рыба, помидоры, огурцы, то есть такой более лёгкий вариант", — дала рекомендации эксперт.

Еду, которую человек потребляет ночью, нутрициолог назвала "ударом по поджелудочной".