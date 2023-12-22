Как приготовить постный салат с кальмарами для новогоднего стола

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейший новогодний салат с кальмарами и грибами для тех, кто соблюдает Рождественский пост.

Фото: Kenny's Tropical Salad by Alpha from Melbourne, Australia

Для приготовления вам понадобятся две тушки кальмара, постный майонез, отваренные грибы лисички, головка лука, чайная ложка муки, растительное масло, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Отварные грибы отжимаем от жидкости, лук измельчаем полукольцами. Тушки кальмара режем кольцами.

На прогретой с маслом сковороде обжариваем лук и грибы до золотистого оттенка лука. После добавления кальмаров жарим ещё не более 4 минут. Высыпаем ложку муки и добавляем майонез.

Тушим на медленном огне ещё пять минут под крышкой. Если консистенция сухая, можно подлить воды. Добавляем измельчённый чеснок и зелень. Перемешиваем и оставляем ненадолго настояться.

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