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Как приготовить постный салат с кальмарами для новогоднего стола

1:03
Еда

Вкуснейший новогодний салат с кальмарами и грибами для тех, кто соблюдает Рождественский пост.

Как приготовить постный салат с кальмарами для новогоднего стола
Фото: Kenny's Tropical Salad by Alpha from Melbourne, Australia

Для приготовления вам понадобятся две тушки кальмара, постный майонез, отваренные грибы лисички, головка лука, чайная ложка муки, растительное масло, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Отварные грибы отжимаем от жидкости, лук измельчаем полукольцами. Тушки кальмара режем кольцами.

На прогретой с маслом сковороде обжариваем лук и грибы до золотистого оттенка лука. После добавления кальмаров жарим ещё не более 4 минут. Высыпаем ложку муки и добавляем майонез.

Тушим на медленном огне ещё пять минут под крышкой. Если консистенция сухая, можно подлить воды. Добавляем измельчённый чеснок и зелень. Перемешиваем и оставляем ненадолго настояться.

Ранее приводился рецепт яиц пашот с цельзерновым хлебом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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