Вкуснейший новогодний салат с кальмарами и грибами для тех, кто соблюдает Рождественский пост.
Для приготовления вам понадобятся две тушки кальмара, постный майонез, отваренные грибы лисички, головка лука, чайная ложка муки, растительное масло, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
Отварные грибы отжимаем от жидкости, лук измельчаем полукольцами. Тушки кальмара режем кольцами.
На прогретой с маслом сковороде обжариваем лук и грибы до золотистого оттенка лука. После добавления кальмаров жарим ещё не более 4 минут. Высыпаем ложку муки и добавляем майонез.
Тушим на медленном огне ещё пять минут под крышкой. Если консистенция сухая, можно подлить воды. Добавляем измельчённый чеснок и зелень. Перемешиваем и оставляем ненадолго настояться.
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