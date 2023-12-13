Сочетание яйца пашот с цельзерновым хлебом, семгой и ломтиком авокадо — это не только вкусный, но и полезный завтрак, который обеспечит вам энергией на весь день.
Приготовление этого блюда требует некоторой сноровки, но редакторы журнала «Гастрономъ» делятся несколькими рекомендациями, чтобы вы могли легко приготовить яйцо пашот в домашних условиях.
Для начала возьмите мелкое ситечко и смажьте его сливочным маслом. Аккуратно разбейте яйцо в ситечко и осторожно опустите его в кипящую воду. Время варки составляет всего 2-4 минуты — не более.
Подавайте блюдо на поджаренном тосте и дополните его слабосоленым лососем, ломтиком авокадо или спаржей. После такого завтрака вам не захочется есть еще долго, а вы получите необходимый заряд энергии и сил для успешного начала дня.
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