Яйца пашот с цельзерновым хлебом, семгой и ломтиком авокадо

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочетание яйца пашот с цельзерновым хлебом, семгой и ломтиком авокадо — это не только вкусный, но и полезный завтрак, который обеспечит вам энергией на весь день.

Фото: commons.wikimedia. org by Glen MacLarty is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Приготовление этого блюда требует некоторой сноровки, но редакторы журнала «Гастрономъ» делятся несколькими рекомендациями, чтобы вы могли легко приготовить яйцо пашот в домашних условиях.

Для начала возьмите мелкое ситечко и смажьте его сливочным маслом. Аккуратно разбейте яйцо в ситечко и осторожно опустите его в кипящую воду. Время варки составляет всего 2-4 минуты — не более.

Подавайте блюдо на поджаренном тосте и дополните его слабосоленым лососем, ломтиком авокадо или спаржей. После такого завтрака вам не захочется есть еще долго, а вы получите необходимый заряд энергии и сил для успешного начала дня.