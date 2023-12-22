Творожные вафли — рецепт на скорую руку. Он выручит, когда нужно приготовить десерт к чаю. Рецепт размещён в Telegram-канале "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Вам понадобятся творог в брикете (180г), сахар (2 ст. л), ваниль — по вкусу, соль — на кончике ножа, яйца (2шт), мука (3ст.л), разрыхлитель (0.5ч.л), растительное масло (1ст.л).
Приготовление
1. Взять в миску, положить в неё творог, сахар, ваниль, яйца и соль, добавить масло, всё перемешать.
2. Муку размешать вместе с разрыхлителем. Постепенно добавить к творожной массе. Тщательно перемешать.
3. Вафельницу смазать маслом, выпекать вафли, выкладывая по одной столовой ложке теста.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).