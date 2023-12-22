Эти творожные вафли готовить легко и быстро: выручат, когда нужен полезный десерт

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные вафли — рецепт на скорую руку. Он выручит, когда нужно приготовить десерт к чаю. Рецепт размещён в Telegram-канале "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: https://www.flickr.com/photos/72939801@N00/2342564276 by Parkerman & Christie from San Diego, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам понадобятся творог в брикете (180г), сахар (2 ст. л), ваниль — по вкусу, соль — на кончике ножа, яйца (2шт), мука (3ст.л), разрыхлитель (0.5ч.л), растительное масло (1ст.л).

Приготовление

1. Взять в миску, положить в неё творог, сахар, ваниль, яйца и соль, добавить масло, всё перемешать.

2. Муку размешать вместе с разрыхлителем. Постепенно добавить к творожной массе. Тщательно перемешать.

3. Вафельницу смазать маслом, выпекать вафли, выкладывая по одной столовой ложке теста.