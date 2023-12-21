Блины — это одно из самых простых и вкусных блюд, которые часто готовят на столе. Существует множество способов приготовления блинов. Кроме того, в них можно положить различные начинки, чтобы сделать их более сытными и вкусными.
Сайт souspark.ru поделился рецептом нежных блинов с простейшей начинкой.
Ингредиенты для блинов:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление
1. Трём на мелкой тёрке очищенный картофель, выжимаем лишнюю жидкость. В другой ёмкости разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, сушёный чеснок и взбиваем.
2. Добавляем молоко к яйцам, перемешиваем и постепенно всыпаем муку, чтобы замесить тесто для блинов. Мелко нарезаем укроп и добавляем его в тесто вместе с растительным маслом. Также кладём тёртый картофель и перемешиваем.
3. Разогреваем масло на сковороде и выкладываем готовое тесто на поверхность, обжариваем блины с обеих сторон до золотистой корочки. Повторяем процесс с оставшимся тестом, чтобы получилось около 10-12 блинов.
4. Для начинки нарезаем лук и обжариваем его на растительном масле. Также трём морковь на крупной терке и добавляем её к обжаренному луку, тушим под крышкой десять минут.
5. Превращаем варёные яйца в однородную массу из желтков и белков и добавляем их к тушёным овощам. Перемешиваем овощи с яйцами, кладём соль.
6. Выкладываем начинку на каждый блин и заворачиваем их как конверты. Растапливаем сливочное масло на сковороде и обжариваем блины до золотистой корочки с обеих сторон.
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