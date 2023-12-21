Эти блины с картошкой сытные и вкусные: не успеете подать — разлетятся

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — это одно из самых простых и вкусных блюд, которые часто готовят на столе. Существует множество способов приготовления блинов. Кроме того, в них можно положить различные начинки, чтобы сделать их более сытными и вкусными.

Фото: "В субботний поздний обед врываются БЛИНЫ" by at8eqeq3 is licensed under CC BY 2.0.

Сайт souspark.ru поделился рецептом нежных блинов с простейшей начинкой.

Ингредиенты для блинов:

Картофель — 300 г.

Яйца — 2 шт.

Соль — половина ч. л.

Сахар — половина ч. л.

Сушёный чеснок — половина ч. л.

Молоко — 300 мл.

Мука — 120 г.

Укроп — пучок.

Растительное масло — 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

Варёные яйца — 4 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — половина ч. л.

Приготовление

1. Трём на мелкой тёрке очищенный картофель, выжимаем лишнюю жидкость. В другой ёмкости разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, сушёный чеснок и взбиваем.

2. Добавляем молоко к яйцам, перемешиваем и постепенно всыпаем муку, чтобы замесить тесто для блинов. Мелко нарезаем укроп и добавляем его в тесто вместе с растительным маслом. Также кладём тёртый картофель и перемешиваем.

3. Разогреваем масло на сковороде и выкладываем готовое тесто на поверхность, обжариваем блины с обеих сторон до золотистой корочки. Повторяем процесс с оставшимся тестом, чтобы получилось около 10-12 блинов.

4. Для начинки нарезаем лук и обжариваем его на растительном масле. Также трём морковь на крупной терке и добавляем её к обжаренному луку, тушим под крышкой десять минут.

5. Превращаем варёные яйца в однородную массу из желтков и белков и добавляем их к тушёным овощам. Перемешиваем овощи с яйцами, кладём соль.

6. Выкладываем начинку на каждый блин и заворачиваем их как конверты. Растапливаем сливочное масло на сковороде и обжариваем блины до золотистой корочки с обеих сторон.