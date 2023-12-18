Ни в коем случае не мойте сырое мясо

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки привыкли к мысли, что перед приготовлением еды необходимо тщательно мыть продукты.

Фото: flickr. com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако важно помнить, что с сырым мясом следует обращаться особенно осторожно из-за возможности "перекрестного" заражения.

При использовании струи воды для мытья мяса микробы могут попасть на посуду и столешницу. Опытные хозяйки, чтобы избежать такой проблемы, предпочитают сразу помещать сырое мясо в кастрюлю или на сковороду. В этом случае тепловая обработка, начиная с температуры 62°C, уничтожает все бактерии.

Чтобы предотвратить попадание микробов в другие продукты, рекомендуется использовать отдельные разделочные доски для сырого мяса, птицы и рыбы. После разделывания важно тщательно мыть руки, а упаковку от мяса следует немедленно утилизировать, сообщает портал «Фактрум».