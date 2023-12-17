Эксперты делятся советами по тому, как избежать тяжелого похмелья, которое часто сопровождает праздничные вечеринки и употребление алкоголя.
Первым важным правилом является избегание сочетания алкоголя с кофе или энергетическими напитками, поскольку такая комбинация может привести к серьезным перепадам давления и проблемам со здоровьем.
Также следует отказаться от соков, поскольку они содержат кислоты, раздражающие желудочно-кишечный тракт, и могут замедлять расщепление алкоголя, увеличивая риск употребления большего количества алкоголя и, следовательно, усиления опьянения.
Газированные напитки, включая даже минеральную воду, также не рекомендуется сочетать с алкоголем, поскольку они могут ускорить процесс опьянения, как подчеркивают эксперты.
Наконец, важным правилом является отказ от смешивания разных видов алкоголя. Это запрещено в любом порядке, независимо от крепости напитков. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неприятных последствий и улучшить общее состояние после употребления алкоголя.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.