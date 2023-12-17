Что с алкоголем запрещено пить вместе

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты делятся советами по тому, как избежать тяжелого похмелья, которое часто сопровождает праздничные вечеринки и употребление алкоголя.

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Первым важным правилом является избегание сочетания алкоголя с кофе или энергетическими напитками, поскольку такая комбинация может привести к серьезным перепадам давления и проблемам со здоровьем.

Также следует отказаться от соков, поскольку они содержат кислоты, раздражающие желудочно-кишечный тракт, и могут замедлять расщепление алкоголя, увеличивая риск употребления большего количества алкоголя и, следовательно, усиления опьянения.

Газированные напитки, включая даже минеральную воду, также не рекомендуется сочетать с алкоголем, поскольку они могут ускорить процесс опьянения, как подчеркивают эксперты.

Наконец, важным правилом является отказ от смешивания разных видов алкоголя. Это запрещено в любом порядке, независимо от крепости напитков. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неприятных последствий и улучшить общее состояние после употребления алкоголя.