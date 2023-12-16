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Праздничный салат из свёклы вместо "селёдки под шубой"

1:20
Еда

Не только "Селёдку под шубой" можно приготовить из свёклы. Существуют и более простые рецепты блюд с этим ингредиентом. Удивите своих близких новогодним салатом, который готовится всего за 15 минут. В его основе лежит идеальное сочетание продуктов. Рецепт опубликовал сайт hibiny.ru.

Праздничный салат из свёклы вместо "селёдки под шубой"
Фото: food.pibig.info

Для приготовления салата понадобятся: отварная свёкла — 3 штуки, чернослив — 150 г, грецкие орехи — 90 г, яблоко — 1 штука, маринованные огурцы — 4 штуки, чеснок — по вкусу, соль — по вкусу, майонез — для заправки.

Приготовление

1. Измельчите грецкие орехи с помощью ножа.

2. Снимите кожуру с яблока и натрите его, а также свёклу, на крупной тёрке.

3. Нарежьте огурцы и чернослив небольшими кубиками.

4. Пропустите чеснок через пресс.

5. Соедините все ингредиенты, добавьте майонез и соль.

6. Выложите массу в салатник и, по желанию, украсьте зеленью. Подавайте салат к столу в охлаждённом виде.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год.

САЛАТ ЗА 5 МИНУТ из обычной свеклы! Но как же ВКУСНО!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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