Праздничный салат из свёклы вместо "селёдки под шубой"

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Не только "Селёдку под шубой" можно приготовить из свёклы. Существуют и более простые рецепты блюд с этим ингредиентом. Удивите своих близких новогодним салатом, который готовится всего за 15 минут. В его основе лежит идеальное сочетание продуктов. Рецепт опубликовал сайт hibiny.ru.

Фото: food.pibig.info

Для приготовления салата понадобятся: отварная свёкла — 3 штуки, чернослив — 150 г, грецкие орехи — 90 г, яблоко — 1 штука, маринованные огурцы — 4 штуки, чеснок — по вкусу, соль — по вкусу, майонез — для заправки.

Приготовление

1. Измельчите грецкие орехи с помощью ножа.

2. Снимите кожуру с яблока и натрите его, а также свёклу, на крупной тёрке.

3. Нарежьте огурцы и чернослив небольшими кубиками.

4. Пропустите чеснок через пресс.

5. Соедините все ингредиенты, добавьте майонез и соль.

6. Выложите массу в салатник и, по желанию, украсьте зеленью. Подавайте салат к столу в охлаждённом виде.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год.